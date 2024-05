Alcune indiscrezioni online hanno reso noto che il debutto cinese di Xiaomi 15 potrebbe avvenire decisamente prima del previsto. I nuovi dispositivi potrebbero essere lanciati già a metà ottobre contemporaneamente allo Snapdragon 8 Gen 4 di Qualcomm. Considerando quanto detto, in molti si chiedono quanti saranno i dispositivi che comporranno la prossima lineup flagship di Xiaomi.

Ciò che è sicuro è che ci sarà un modello “base” per la serie top di gamma. Quest’ultimo presenterà un prezzo aggressivo con specifiche sensazionali. Non è un caso considerando che si tratta di uno dei dispositivi più apprezzati dal pubblico così come dalla stampa specializzata.

Xiaomi 15 sempre più vicino al lancio

Oltre la versione base è abbastanza sicuro che ci sarà anche una versione “Ultra”. Quest’ultimo rappresenterà il vero top di gamma per il 2024–2025. Xiaomi 14 Ultra aveva puntato tutto sulla fotografia, dunque, è probabile che il produttore cinese decida di continuare lungo questo percorso. L’azienda potrebbe produrre un vero cameraphone anche il prossimo anno. È però ipotizzabile che il prossimo Xiaomi 15 Ultra arriverà qualche mese dopo il lancio del modello base.

Cosa succederà al modello Pro della serie? Lo smartphone flagship intermedio dell’azienda potrebbe venir schiacciato tra i due nuovi modelli, proprio come è accaduto con il suo predecessore. A prova di ciò il dispositivo non ha lasciato i confini nazionali e non è mai arrivato in Europa. Denotando uno scarso successo del device.

Nonostante il poco successo del precedente modello, Xiaomi non sembra intenzionata ad interrompere la produzione dello smartphone Pro. Infatti, il portale Xiaomitime ha scoperto nelle righe del codice della versione basata su Android 15 di HyperOS, un riferimento al dispositivo “Haotian” (24101PNB7C). Secondo quanto emerso sembrerebbe che quest’ultimo modello potrebbe essere proprio il nuovo Xiaomi 15 Pro. Quest’ultimo dovrebbe essere lanciato a sua volta nel mese di ottobre insieme alla versione base della nuova serie.