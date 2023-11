Galaxy AI, con questa piattaforma non riconoscerete più i vostri smartphone

Samsung sta preparando una rivoluzione nel mondo degli smartphone con l’introduzione di Galaxy AI, una piattaforma di intelligenza artificiale avanzata destinata a essere integrata nei suoi dispositivi di nuova generazione. Questo sviluppo segna un passo significativo verso l’adozione di tecnologie all’avanguardia, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente senza precedenti.

Galaxy AI: in arrivo maggiore sicurezza e privacy

Galaxy AI si basa su un ecosistema che combina hardware innovativo, come i semiconduttori AI, e modelli avanzati di intelligenza artificiale generativa, noti come Samsung Gauss. Questa piattaforma sarà integrata sia nel cloud che direttamente sui dispositivi, garantendo alti livelli di sicurezza e privacy, un pilastro fondamentale degli smartphone Galaxy.

Una delle funzionalità più sorprendenti di Galaxy AI è l’AI Live Translate Call, un traduttore integrato nella funzione di chiamata che permette traduzioni audio e testuali istantanee durante le conversazioni telefoniche. Questo strumento, simile a quanto offerto da Google per gli utenti Pixel con Live Translate, consentirà agli utenti di aggiungere facilmente appuntamenti al calendario durante una chiamata. Un pulsante “aggiungi evento” apparirà nella traduzione testuale, permettendo di catturare automaticamente le informazioni discusse.

La previsione è che Galaxy AI sarà lanciato all’inizio del 2024, probabilmente in concomitanza con l’uscita del Galaxy S24. Questa nuova tecnologia non si limiterà alla sola traduzione di chiamate in tempo reale, ma si estenderà a una varietà di altri ambiti, tra cui produttività e creatività.

Wonjoon Choi, EVP e responsabile di R&D, Mobile eXperience Business di Samsung, ha sottolineato l’importanza di questa innovazione. Secondo Choi, la tecnologia mobile ha il potere di migliorare connessione, produttività e creatività, ma finora l’AI mobile non ha ancora sfruttato appieno questo potenziale. Galaxy AI rappresenta un passo significativo in questa direzione, promettendo di cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono con i loro dispositivi mobili. Con Galaxy AI, Samsung si propone di offrire un’esperienza di intelligenza artificiale completa e rivoluzionaria, ridefinendo il concetto di smartphone.