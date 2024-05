TIM, la settimana inizia con le POWER fino a 300GB in 5G

TIM è ancora pronto a mostrare tutte le sue peculiarità, fatte di convenienza, qualità e anche quantità. Introducendo pian piano diverse offerte, il provider ha dimostrato di non voler cedere neanche un centimetro alla concorrenza ed infatti ora è pronto a riprendersi i suoi vecchi clienti.

Dopo aver condotto un 2023 esemplare, soprattutto nella parte finale, il provider sta mettendo in gioco le sue offerte della gamma Power. Queste, che includono al loro interno minuti, messaggi e giga, sono disponibili con prezzi di favore e anche con delle sorprese.

TIM, le nuove promo hanno tutto: ecco le Power con il 5G e fino a 300 giga

Si tratta della nuova Power Special, una soluzione mobile che internamente include tutto quello che serve per un prezzo totale di soli 9,99 € al mese. Chi la sottoscrive può avere tutti i mesi la possibilità di navigare sul web con 300 giga in rete 5G gratuita e di telefonare tutti con minuti senza limiti verso chiunque. Ci sono anche 200 SMS inclusi nel prezzo.

Le altre due offerte si chiamano rispettivamente Power Iron e Power Supreme Easy. Al loro interno queste soluzioni riescono a vantare minuti senza limiti verso tutti e 200 messaggi, proprio come la Special. Per quanto riguarda Internet, la prima include 150 giga in 4G è la seconda 200 giga in 4G. I prezzi sono molto interessanti siccome la prima soluzione costa 6,99 € al mese e la seconda 7,99 € al mese.

Ci sono anche diversi vantaggi, tra cui la possibilità di evitare di pagare il costo di attivazione. Non servirà quindi pagare i classici 10 o 15 € necessari per attivare l’offerta. Allo stesso tempo bisogna anche ricordare che queste offerte sono sottoposte ad un periodo di sconto, il quale garantisce agli utenti la possibilità di non pagare il primo mese. Le Power di TIM infatti sono totalmente gratuite per i primi 30 giorni, dopodiché si comincerà a pagare le cifre sopra descritte.