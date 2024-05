Recensione Tesla Model 3 Highland Long Range - una delle migliori auto elettriche

Tesla Model 3 Highland Long Range è il nuovo modello dell’ormai celeberrima Tesla Model 3 che arriva sul mercato con un prezzo di vendita a parte da 43’490 euro, soluzione che innalza notevolmente il livello qualitativo del prodotto, con una autonomia prolungata, ma anche prestazioni eccellenti, potendo accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi. Vediamola meglio da vicino con la nostra recensione completa.

Design e Esterni

Il modello è stato completamente rivisto dal punto di vista estetico, rispetto alla soluzione precedente, a cominciare dai fari, componenti che le danno un aspetto completamente nuovo, oltre ai colori veramente luminosi. La versione in prova è Ultra Red, un colore ad alta cromaticità e vernice multistrato, veramente con un effetto molto piacevole alla vista. Il design aggiornato ci è piaciuto davvero molto, le conferisce un’aura moderna e grintosa, in un certo senso aggressiva, distaccandosi dalle linee soft e dolci di Model Y.

I fianchi non cambiano per nulla rispetto al modello precedente, se non che è più lunga di 26 millimetri, una piccolezza, quasi ininfluente da un punto di vista pratico. Disponibili le tantissime videocamere che servono durante la guida, la maniglia è a scomparsa, la presa di ricarica è presente sul lato destro (con ricarica di tipo 2 e veloce fino a 250kW), ed innumerevoli piccolezze che rendono i modelli Tesla molto più user friendly. Sotto questo punto di vista pensiamo al pozzetto anteriore, che non richiede il posizionamento di alcuna asticella per mantenerlo aperto, solamente per citarne un esempio. Il bagagliaio anteriore ha comunque dimensioni standardizzate, può contenere all’incirca un bagaglio a mano (da cabina, non da stiva).

Spostandoci nel posteriore, notiamo fari più snelli, grazie allo spostamento della retromarcia nella parte più bassa della zona (appena sotto il parafango, per intenderci) e l’inserimento della scritta Tesla in sostituzione del logo stesso. Il bagagliaio è elettroattuato con capienza di 425 litri, con un utilissimo pozzetto inferiore dove stivare altri prodotti.

Interni

Cosa cambia rispetto alla generazione precedente? la qualità costruttiva è generalmente molto simile, materiali dal buon rapporto qualità/prezzo con l’aggiunta della striscia LED che offre un effetto wow soprattutto nell’utilizzo in notturna. Sono state incrementate le possibilità di personalizzazione del cruscotto, che resta comunque in material design, quindi molto pulito e minimal.

Il volante cambia nuovamente, al centro troviamo la scritta Tesla e non più il logo, sono stati rimossi gli indicatori di direzione nella parte posteriore dello stesso; le frecce e le altre funzionalità sono integrate direttamente nella parte anteriore. Una scelta che non ci ha fatto troppo impazzire, poiché richiede molta abitudine da parte del consumatore finale, essendo un qualcosa di completamente diverso da ciò a cui siamo solitamente abituati.

I sedili sono ventilati (sia raffrescati che riscaldati), con funzione easy exit, mettendo la marcia su P, il sedile indietreggia automaticamente, facilitando l’uscita dal veicolo. I passeggeri nella parte posteriore possono godere di ampio spazio per le gambe e per la testa, con al centro un piccolo display touchscreen che permette la regolazione della climatizzazione, ma anche l’avvio di applicazioni di streaming sia video che audio (con l’aggancio di cuffie bluetooth per l’ascolto della musica, sono anche presenti due slot USB-C nella parte bassa). Tale display, è gestibile anche dal sistema anteriore (con possibilità di bloccarlo), ed è presente di serie.

Prestazioni e Autonomia

L’autonomia dichiarata è di 629 km di ciclo misto, in termini pratici si può pensare di utilizzare la vettura per circa 600km prima di dover necessariamente ricorrere alla ricarica (presso le colonnine più rapide di Tesla si carica completamente in 30 minuti circa). La differenza rispetto alla versione standard è di circa 100 km, in quanto quest’ultima si ferma a 513km di autonomia. Numeri così elevati sono merito anche di una resistenza aerodinamica decisamente migliorata, tanto da essere la più bassa resistenza di qualsiasi altra Tesla (0,212). La velocità massima raggiungibile è di 201 km/h con accelerazione in 4,4 secondi da 0-100km/h, per la versione da noi testata, la dual motor; per quanto riguarda la single motor, quindi con ruote motrici solo nella parte posteriore, la velocità resta sempre a 201 km/h, ma l’accelerazione sale a 6,1 secondi.

La guidabilità non presenta differenze, è comodissima, facile da guidare ed alla portata di ogni singolo consumatore. Sono presenti due modalità di guida, è possibile scegliere tra Soft e Standard, con quest’ultima che offre la possibilità di sfruttare appieno tutta la potenza della Tesla Model 3 Highland Long Range.

Tesla Model 3 Highland Long Range – conclusioni

In conclusione Tesla Model 3 Highland Long Range può essere considerata come una Tesla Model 3 migliorata ed aggiornata, la possiamo considerare la migliore auto elettrica per rapporto qualità/prezzo, poiché in questa fascia di prezzo nessun altro produttore risulta essere in grado di mettere a disposizione le medesime funzionalità, offrendo di serie anche numerosi plus e tantissima tecnologia su cui fare affidamento. Le prestazioni sono incredibili, impreziosite anche dalla autonomia decisamente superiore al normale. Pensare di avere questo modello, con gli ecoincentivi e la rottamazione, a poco più di 30’000 euro, è davvero da non lasciarsela sfuggire.