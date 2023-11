Asics, brand sportivo conosciutissimo in Italia e nel mondo, è da sempre uno dei più richiesti proprio per la grandissima qualità dei propri prodotti. I prezzi in genere sono abbastanza elevati, i modelli possono costare anche più di 100€, ma fortunatamente in nostro aiuto è sempre disponibile Amazon, pronta ad attivare sconti importanti, pari anche al 55% del valore originario di listino.

Tutti possono accedere oggi alle Asics Gel-Pulse 14, definite scarpe da corsa, quindi hanno un taglio sportivo ed adatte agli allenamenti, con suola in gomma bianca, e colorazione a contrasto, in quanto tutto il resto della scarpa è completamente nero (è presente solo il logo con una finitura bianca).

Asics, le scarpe da corsa sono ancora in offerta

Le scarpe di Asics presentano uno sconto automatico sicuramente piacevole, infatti il listino, come vi abbiamo anticipato, sarebbe di 110 euro, ma nello stesso periodo sono state scontate del 55%, così da poterle pagare solamente 49 euro. Dovete tenere a mente che potrebbero essere presenti differenze in relazione alla misura scelta, per questo motivo consigliamo di scegliere rapidamente.

Il prodotto è stato realizzato in Vietnam con materiale esterno sintetico, in questo modo sono scarpe che possono essere utilizzate in via esclusiva con il bel tempo, poiché non impermeabili o resistenti alla pioggia. Sempre su Amazon si possono acquistare altre 13 colorazioni differenti, tutte caratterizzate da specificità che le rendono uniche, ma allo stesso tempo disponibili a prezzi che potrebbero differire da quello indicato nell’articolo.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Con la spedizione gestita da Amazon si può comunque godere della consegna più rapida possibile, e della garanzia di 2 anni offerta dalla stessa azienda.