Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet con sistema operativo Android indubbiamente molto economico, con display da 8,7 pollici, quindi leggermente inferiore alla media degli altri terminali in commercio, e con specifiche tecniche assolutamente in grado di convincere gli utenti all’acquisto, considerando anche il prezzo finale su Amazon.

In commercio da un paio di anni, la variante attualmente in promozione è condita con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, garantendo una connettività solo WiFi (è anche disponibile con 64GB e LTE), il tutto condito con sistema operativo Android 11 preinstallato (ma aggiornabile), ed una batteria che raggiunge i 5100mAh, per garantire la massima autonomia possibile.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite, ecco la promozione su Amazon

Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un tablet che tutti dovrebbero avere in casa, un prodotto che al giorno d’oggi può dare non poche soddisfazioni ai consumatori che decideranno di acquistarlo, investendo comunque un contributo tutt’altro che elevato, se pensate che si può aggiungere al carrello con soli 124 euro (sempre no brand e con garanzia di 24 mesi).

E’ un dispositivo altamente portatile, data la presenza di uno spessore di soli 8 millimetri, ed un peso che si aggira attorno ai 366 grammi, riuscendo così ad entrare senza problemi ad esempio in una borsa, senza andare ad appesantire eccessivamente il consumatore finale.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Il comparto fotografico è rappresentato, nella parte posteriore, da un sensore da 8 megapixel con autofocus integrato e apertura F2.0, mentre anteriormente si trova un sensore secondario da 2 megapixel con apertura F2.2. Gli scatti non sono di altissima qualità, ma allo stesso tempo permettono di godere di una buona versatilità generale.