La rivoluzione di WhatsApp è visibile nel corso di questi ultimi mesi. Forti degli impulsi arrivati dal quartier generale di Meta, gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica hanno garantito agli utenti una serie di upgrade nel recente passato, con l’obiettivo di accontentare proprio le numerose richieste da parte del pubblico.

WhatsApp, la novità degli account su più dispositivi

Tra i tanti aggiornamenti, uno degli upgrade più interessanti in casa WhatsApp è quello relativo all’utilizzo della piattaforma di messaggistica istantanea su più dispositivi. In seguito alle tante richieste da parte del pubblico, la chat supera finalmente un suo storico limite, ed assicura ora agli utenti la possibilità di comunicare non più su un solo device, ma bensì su un numero più ampio di smartphone.

WhatsApp sarà quindi disponibile su uno smartphone primario e su due device secondari. Per passare le conversazioni dal dispositivi primario a quello secondario, sarà necessario effettuare una semplice sincronizzazione delle conversazioni. Il meccanismo per la sincronizzazione dura pochi secondi ed è simile a quello già sperimentato dal pubblico per il passaggio delle chat sulla versione desktop della piattaforma, WhatsApp Web.

Per effettuare la sincronizzazione gli utenti dovranno quindi effettuare i passaggi previsti attraverso il menù Impostazioni. A sincronizzazione completata, tutte le chat saranno disponibili sia su smartphone primario che secondario. Anche sul device secondario inoltre si potranno ricevere ed inviare messaggi.

Tale possibilità sarà garantita per chi sfrutta recenti versioni della piattaforma su iOS e su Android. Il roll out di questo upgrade si completerà su Android e iPhone nelle prossime settimane.