Quanti vorrebbero poter accedere ai servizi di Amazon Prime senza dover pagare nemmeno un centesimo? scommettiamo che la risposta è: moltissimi. Fortunatamente esiste un piccolo escamotage per raggiungere l’obiettivo prefissato in modo completamente legale, anche se per un breve periodo, ma andiamo con ordine.

Con Amazon Prime l’utente si ritrova ad avere la possibilità di fruire della spedizione gratuita a domicilio su ogni ordine effettuato, a patto che il prodotto sia spedito da Amazon, a cui si aggiunge anche la possibilità di partecipare alle offerte selezionate (come il Prime Day), o comunque tempi di consegna decisamente più rapidi. Come se tutto questo non bastasse, l’abbonamento prevede l’accesso gratuito a Amazon Prime Video e Amazon Music, così da avere direttamente i contenuti come serie TV, film, Champions League e Musica, senza dover spendere un centesimo.

Amazon Prime, quanto costa e come averlo gratis

Amazon Prime, come era lecito immaginarsi, è tutt’altro che gratuito, infatti ha un costo fisso annuale di 49 euro, che gli utenti possono decidere di versare in un’unica soluzione, oppure di pagarlo mese per mese, rateizzandolo in 4,9 euro a rinnovo (andando però a pagare complessivamente di più).

L’unico modo legale per avere accesso all’abbonamento senza spendere un centesimo, è legato alla presenza del cosiddetto periodo di prova. Amazon vuole convincere gli utenti ad attivarlo, ma per farlo propone 30 giorni di test gratuito a cui possono accedere tutti coloro che non hanno mai avuto un abbonamento Prime attivo. Sarà possibile accedere a tutte le funzioni, ricordandosi però di cancellare la sottoscrizione, poiché altrimenti al termine del periodo di prova verrà rinnovata a pagamento.