Le truffe online che riguardano le principali banche in Italia continuano ad essere molto minacciose per i correntisti e per i risparmiatori. Nel corso di queste ultime settimane, tanti clienti di Intesa Sanpaolo hanno denunciato comunicazioni pericolose e tentativi di raggiro da parte dei malintenzionati della rete.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

La strategia degli hacker è sempre basata sul phishing. I malintenzionati, inviando SMS e mail finte sotto il nome di Intesa Sanpaolo, cercano di attirare l’attenzione dei lettori, attraverso finti bonifici in arrivo sul conto o con la minaccia di una chiusura immediata del conto stesso. Le comunicazioni inviate via mail o SMS servono esclusivamente per spostare l’attenzione dei lettori verso un link in allegato per ricevere ulteriori informazioni.

Il link su queste comunicazione altro non è che un vero e proprio cavallo di Troia. Gli utenti, infatti, cliccando su questo collegamento si trovano indirizzati su un portale parallelo la cui interfaccia grafica ricorda da vicino quella del portale ufficiale di Intesa Sanpaolo.

Ai lettori vengono quindi chieste le informazioni di home banking per l’accesso al portale. Comunicando tali dati, gli utenti della banca nazionale si espongono a grandi rischi, a partire dall’attivazione di servizi a pagamento molto costosi sui rispettivi profili telefonici di TIM, Vodafone e WindTre. Nettamente peggiore però è lo scenario legato ad un furto, anche consistente, di risparmi sui conti Intesa Sanpaolo. Da non sottovalutare poi il pericolo di furti d’identità online e la conseguente creazione di false identità virtuali.