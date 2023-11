Da appassionato di tecnologia e robot aspirapolveri, ho avuto la mia giusta dose di alti e bassi con questi dispositivi riscontrando sempre i soliti problemi:

Cavi che diventano un campo minato per questi piccoli robot, causando interruzioni nella pulizia.

Continui “scontri” con i mobili mentre cercano di mappare la stanza.

La manutenzione regolare del vassoio della polvere e dei rulli può diventare noiosa.

La funzione di lavaggio, pur essendo un’aggiunta interessante, ha le sue sfide: serbatoi d’acqua piccoli, riempimento manuale e mancanza di opzione per il detersivo.

Tuttavia, il DreameBot L10 Ultra ha portato una ventata d’aria fresca nella mia esperienza, grazie alla sua stazione base innovativa. Ma il L10S Ultra ha alzato ulteriormente l’asticella con funzionalità premium come l’erogazione di detersivo e una fotocamera AI avanzata.

E ora, con il DreameBot L20 Ultra, sembra che abbiamo raggiunto l’apice della tecnologia degli aspirapolvere robotizzati. Questo modello non solo combina il meglio dei suoi predecessori, ma stabilisce un nuovo standard di pulizia avanzata.

Caratteristiche principali

Il DreameBot L20 Ultra è un sistema di pulizia domestica che combina funzioni di aspirazione e lavaggio. Con dimensioni di 60,7 cm x 50 cm, la stazione base utilizza la tecnologia LDS per creare una mappa dettagliata del pavimento, offrendo la possibilità di personalizzare la pulizia per ogni stanza. Se si preferisce, il L20 Ultra ha una modalità, CleanGenius(TM), che si concentra sulle aree con maggiore accumulo di sporco.

Un punto di rilievo è il sistema di svuotamento automatico del cassetto della polvere. Questo trasferisce lo sporco in un sacchetto da 3,2L nella stazione base, riducendo la frequenza di manutenzione. Inoltre, il pacchetto fornisce un sacchetto di polvere extra.

Per quanto riguarda la funzione di lavaggio, il L20 Ultra presenta un’opzione di collegamento diretto all’acqua, simile a una lavatrice, che riempie e svuota automaticamente il serbatoio dell’acqua. Anche senza questa opzione, il serbatoio dell’acqua del L20 Ultra è più capiente rispetto ai modelli precedenti, con una capacità di 4,5L.

Dreame Technology ha introdotto tamponi mop estensibili per l’aspirapolvere robotizzato, permettendo una pulizia più accurata degli angoli del pavimento. Questi tamponi possono essere staccati automaticamente quando non sono necessari per la pulizia.

Il DreameBot L20 Ultra offre anche un sistema di lavaggio e asciugatura automatica dei tamponi mop, riducendo la necessità di interventi manuali. Una delle sue caratteristiche distintive è la telecamera integrata, che non solo aiuta nella detezione degli ostacoli, ma può anche funzionare come telecamera di sorveglianza mobile.

Durante le operazioni di pulizia, il robot può scattare foto degli ostacoli e segnarli sulla mappa, permettendo una revisione post-pulizia. Con una capacità di memoria di 200MB, il robot può archiviare immagini e video.

Il DreameBot L20 Ultra ha anche funzionalità intelligenti che migliorano l’efficienza della pulizia, come il rilevamento del livello di sporco e l’adattamento della potenza di aspirazione.

Unboxing

All’interno della scatola, troverai i seguenti articoli:

Dreame L20 Ultra Robot Aspirapolvere

Stazione base

Rampa della stazione base

Spazzola laterale

Cavo di alimentazione

Strumento di pulizia (conservato all’interno della stazione base)

Sacchetto per la sporcizia x2 (conservato nel serbatoio della polvere)

Spazzola principale (preinstallata)

Panno per mocio x2 (preinstallato)

Porta panno per mocio x2

Soluzione di pulizia

Manuale dell’utente e guida rapida all’avvio

Filtro del contenitore della polvere (preinstallato)

Design e Materiali

L’aspirapolvere Dreame L20 Ultra presenta un colore grigio scuro/nero opaco. La stazione base ha un design distintivo: squadrato con bordi leggermente curvi e una piastra frontale scanalata con dettagli dorati, conferendo un aspetto moderno.

Questo modello dovrebbe integrarsi bene in diversi ambienti domestici grazie al suo design neutro. La stazione base, tuttavia, occupa uno spazio considerevole, con dimensioni di 61cm * 43cm * 27cm, che diventano 48cm di profondità se si considera la rampa. È importante valutare lo spazio disponibile prima dell’acquisto.

In termini di robustezza, l’L20 Ultra dà una sensazione di solidità. Caratteristiche come una piastra frontale rimovibile e una rifinitura in gomma anteriore sono pensate per la funzionalità e la protezione. L’aspirapolvere è dotato di tre pulsanti fisici e i tamponi mop sono fissati magneticamente, semplificando l’attaccamento e la rimozione.

Esperienza di utilizzo e funzioni

Il robot mostra una notevole capacità di evitare ostacoli, come mobili, grazie alla sua telecamera e tecnologia di luce strutturata 3D. Tuttavia, può avere difficoltà con piccoli ostacoli come cavi. Utilizzando la tecnologia LIDAR, l’aspirapolvere segue un percorso rettilineo in aree aperte, ma si adatta a spazi più complessi, come un soggiorno affollato, anche se ciò può richiedere più tempo per completare la pulizia.

Un punto di forza è la sua potenza di aspirazione di 7.000 Pa, un aumento significativo rispetto ai modelli precedenti. Questa potenza è particolarmente utile per la pulizia dei tappeti, con l’app che offre diverse opzioni di regolazione. Nonostante la sua potenza, l’aspirapolvere può risultare rumoroso nelle impostazioni più alte.

Una caratteristica distintiva è la funzione ‘Fill Light’, che illumina automaticamente gli angoli bui, migliorando ulteriormente l’efficienza della pulizia.

Caratteristiche avanzate per la pulizia con mop

Il Dreame L20 Ultra offre una comodità non presente nel Tapo RV30 Plus: la capacità di attaccare o staccare automaticamente i tamponi mop grazie alla stazione base. Quando l’aspirapolvere è impostato per aspirare, i tamponi mop vengono automaticamente rimossi e conservati nella stazione base, permettendo all’aspirapolvere di svolgere il suo compito senza intralci.

Pulizia avanzata degli angoli

Uno dei limiti degli aspirapolvere robotizzati è la difficoltà nella pulizia accurata degli angoli e dei bordi a causa della loro forma rotonda. Tuttavia, il Dreame L20 Ultra ha cercato di superare questa sfida con l’introduzione di sensori specifici e la sua tecnologia MopExtend. Questa funzione permette all’aspirapolvere di spingere i tamponi mop in modo da avvicinarsi fino a 2mm dai bordi, garantendo una pulizia più profonda.

Nei miei test, ho osservato che il robot riconosceva efficacemente gli angoli e adattava i tamponi mop di conseguenza.

Gestione del Mop per Tappeti

Il Dreame L20 Ultra propone tre modalità per affrontare la pulizia dei tappeti:

Evitamento del tappeto: Il robot bypasserà il tappeto durante il suo ciclo di pulizia.

Il robot bypasserà il tappeto durante il suo ciclo di pulizia. Adattamento al tappeto: Il robot si limiterà ad aspirare il tappeto.

Il robot si limiterà ad aspirare il tappeto. Rimozione del tampone mop: Il robot pulirà prima le zone senza tappeto, poi tornerà alla base per rimuovere il tampone mop e infine pulirà il tappeto.

Optando per la modalità “Adattamento al tappeto“, il Dreame L20 Ultra solleva i tamponi mop di 10,5mm, adatto per tappeti a pelo corto. Per tappeti più spessi, la terza opzione garantisce una pulizia ottimale.

Manutenzione

Una delle principali attrattive del Dreame L20 Ultra è la facilità di manutenzione. Dotato di una funzione di svuotamento automatico, l’aspirapolvere trasferisce autonomamente i detriti raccolti al sacchetto della polvere nella stazione base, che ha una durata stimata di circa 75 giorni.

Il processo di pulizia è reso ancor più semplice: riempi il serbatoio con acqua pulita, aggiungi la soluzione detergente e lascia che il Dreame L20 Ultra faccia il resto. Quando si attiva la modalità di lavaggio, l’aspirapolvere si rifornisce autonomamente di acqua e detergente. Al termine, l’acqua sporca viene scaricata nel serbatoio dedicato. I tamponi mop, dopo l’uso, vengono non solo lavati ma anche asciugati con aria calda, garantendo un’asciugatura in circa 2 ore e prevenendo la formazione di odori sgradevoli.

Applicazione

Per iniziare con il Dreame L20 Ultra, è essenziale scaricare e installare l’app Dreamehome. Dopo averlo fatto, una semplice scansione del codice QR situato sulla placca frontale dell’aspirapolvere guiderà l’utente attraverso il processo di connessione al Wi-Fi.

Creazione e personalizzazione della mappa Il primo passo è creare una mappa dettagliata della propria abitazione, un processo che solitamente richiede un lasso di tempo compreso tra 5 e 10 minuti. Al termine, l’app Dreamehome suddivide in modo intuitivo la mappa in diverse zone o stanze. Questa suddivisione può essere personalizzata dall’utente, che ha la possibilità di modificare, unire o rinominare le diverse aree. L’app offre anche una rappresentazione in 3D, che, sebbene esteticamente gradevole, soprattutto quando si aggiungono elementi d’arredo, al momento non aggiunge ulteriori funzionalità pratiche.

Mentre crea la mappa, il robot dimostra la sua capacità di riconoscere gli ostacoli, assicurandosi di rappresentarli accuratamente sulla mappa della casa.

Impostazioni di sicurezza e personalizzazione

Se ci sono aree specifiche della casa, come i bagni, dove non si desidera che il robot operi, l’app permette di definire “muri virtuali” o “zone off-limits”. Questa funzionalità è particolarmente preziosa in abitazioni su più livelli, prevenendo rischi come la caduta del robot giù per le scale. L’app supporta anche la configurazione di mappe per abitazioni su più piani.

Controllo remoto con telecamera

Il Dreame L20 Ultra offre una funzionalità distintiva: la capacità di monitorare e controllare il robot tramite una telecamera integrata. Questa modalità consente di dirigere a distanza il robot e di osservare in tempo reale il suo percorso.

Per una maggiore precisione, è possibile selezionare un punto specifico sulla mappa dell’app, e il robot si dirigerà autonomamente verso quella destinazione. Al momento dell’attivazione di questa funzione, il Dreame L20 Ultra fornisce un feedback vocale, informando l’utente che la modalità di monitoraggio tramite telecamera è in funzione.

Opzioni di pulizia – Generale, per zona o per stanza

Il Dreame L20 Ultra offre flessibilità nella scelta di come pulire: che tu voglia un’intera pulizia della casa o focalizzarti su specifiche zone o stanze. Grazie alle impostazioni personalizzabili, l’aspirapolvere può adattarsi alle tue esigenze. Anche se sono disponibili quattro modalità, potrebbe essere meglio evitare la combinazione di “Aspirazione e Lavaggio” per prevenire possibili problemi di sporcizia.

Per una pulizia mirata, la modalità “Pulizia per zona” permette di selezionare un’area specifica sulla mappa, e il Dreame L20 Ultra si occuperà del resto. Se preferisci, puoi anche direzionare il dispositivo verso stanze particolari, sempre con la possibilità di personalizzare le impostazioni di pulizia.

Programma la tua pulizia con flessibilità

Il Dreame L20 Ultra non solo ti offre una vasta gamma di impostazioni personalizzate, ma ti permette anche di trasformarle in programmi di pulizia regolari. Che tu voglia un approccio manuale o preferisca lasciare che l’innovativo algoritmo CleanGenius gestisca tutto, hai la libertà di scegliere.

Comandi vocali per una casa connessa

Grazie alla sua compatibilità con Google Home e Alexa, puoi dirigere il tuo aspirapolvere con semplici comandi vocali. E per gli appassionati di Apple, non temere: Dreame ha pensato anche a voi, offrendo supporto per le scorciatoie Siri.

Prestazioni che durano

Con una batteria da 6.400mAh, è progettato per offrire fino a 260 minuti di pulizia ininterrotta in Modalità Silenziosa, garantendo che ogni angolo della tua casa brilli.

Conclusioni

Con il L20 Ultra, Dreame ha elevato il concetto di aspirapolvere robotizzato a nuovi livelli di eccellenza. Le sue funzionalità innovative trasformano la pulizia quotidiana, rendendola non solo più efficace ma anche estremamente comoda. La mia esperienza con il Dreame L20 Ultra ha rivelato come possa trasformare la vita domestica, semplificando alcune delle attività più noiose. Il prodotto è disponibile direttamente su Amazon.