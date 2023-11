Apple ha elaborato una tecnologia tutta nuova, stiamo parlando di MagSafe che utilizza il magnetismo per collegare i dispositivi in sicurezza.

Inizialmente introdotta solo sui MacBook è stata di recente integrata all’ interno dei modelli di iPhone compatibili.

Si tratta di una soluzione ideata per prevenire eventuali danni al cavo di ricarica. Non a caso la connessione magnetica di Magsafe consente di sganciare il dispositivo dal cavo di corrente facilmente e senza rischio di provocare danni.

Apple e il funzionamento della MagSafe

Apple ha inserito all’interno dei suoi iPhone dei magneti, grazie ai quali riescono ad aderire perfettamente ai caricabatterie e agli accessori MagSafe.

Questi vengono applicati nella parte posteriore del dispositivo, con cui si allineano perfettamente. Il tutto realizzato al fine di garantire una ricarica wireless stabile e molto più sicura.

A tal proposito particolarmente interessanti sono alcuni studi effettuati da un ricercatore indipendente, sul funzionamento dei magneti MagSafe e sulle forze da essi generate.

Nel corso di questa ricerca, lo studioso ha proseguito con la costruzione di modelli 3D, realizzati proprio al fine di garantire una maggiore comprensione del loro comportamento.

Lo studio ha comunque raggiunto i risultati sperati, infatti il ricercatore è riuscito appunto a calcolare e visualizzare le forze magnetiche responsabili dell’allineamento dei magneti MagSafe.

Partendo dai dati ottenuti, ha poi proseguito a creare una serie di simulazioni interattive e di modelli di funzionamento che attualmente sono disponibili anche pubblicamente.

Tutto ciò mostra come tali tecnologie aprono la strada a future applicazioni, come una nuova batteria MagSafe ricaricabile via USB