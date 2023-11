L’ Intelligenza Artificiale rappresenta l’ultima rivoluzione tecnologica del nostro secolo. Le sue tecnologie sono in costante sviluppo e la crescita delle sue abilità sembra non conoscere limiti. Tuttavia, seppur essa offra, senza ombra di dubbio, enormi possibilità di utilizzo, non è assolutamente priva di rischi. Al contrario.

Secondo quanto dichiarato da Suleyman all’interno del suo ultimo libro, la combinazione tra l’Intelligenza Artificiale (IA) e Biologia Sintetica (BS) avrà conseguenze esplosive. Gli scenari tendenzialmente potranno essere due:

Da un lato , queste tecnologie potrebbero essere viste come una enorme fonte di conoscenza;

, queste tecnologie potrebbero essere viste come una enorme Dall’ altro lato, potrebbe essere impiegata da malintenzionati per azioni illegali, fino a generare delle vere e proprie catastrofi a livello globale.

Intelligenza artificiale: una grande opportunità per un rischio per l’umanità?

Insomma l’ applicazione dell’ intelligenza artificiale potrebbe davvero essere un’ opportunità di miglioramento per la vita in generale. esse infatti potrebbero arrivare a rivoluzione completamente il nostro futuro e assolutamente in positivo. In quanto potrebbero aiutare gli scienziati nella ricerca e realizzazione di farmaci miracolosi, diagnosticare malattie rare, gestire la logistica e il traffico, persino arrivare vare a progettare intere città sostenibili e molto altro ancora.

Ma, allo stesso tempo potrebbe essere impiegata per creare nuovi agenti patogeni, virus omicidi, scatenare una nuova pandemia globale con la conseguente morte di miliardi di persone.

A tal proposito Suleyman, sostiene che il mondo intero dovrebbe chiedere la necessità di dover disciplinare lo sviluppo di tali tecnologie. Tuttavia, la difficoltà di riuscire a realizzare un tale obiettivo è molto evidente. Sono richieste infatti restrizioni sistematiche a lungo termine, simili a quelle che sono stata ideate, per esempio, per la Guerra Fredda.

Non prestare attenzione a questa problematica potrebbe davvero mettere a rischio la sopravvivenza dell’inteta umanità, che rischia l’estinzione proprio come è successo con i dinosauri.

Insomma proprio come ha scritto Suleyman il futuro dell’umanità “dipende da queste tecnologie e ne è minacciato”.