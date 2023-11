Ci sono importanti novità che riguardano le politiche commerciale dei principali operatori della telefonia mobile italiana. TIM, in seguito alle azioni già messe in campo da WindTre e da Vodafone, ha deciso di aumentare i costi per alcuni suoi abbonati anche in questa stagione autunnale.

TIM, le nuove rimodulazioni che gli utenti trovano in autunno

La nuova tornata di rimodulazioni da parte del provider italiano è in netta continuità con quella del passato. Gli utenti che sono interessati da tale provvedimento sono in linea di massima quelli che hanno effettuato nei mesi precedenti la portabilità del numero da altro provider.

Gran parte di questi abbonati si troverà ora a pagare sino a 2,99 euro in più ogni trenta giorni per procedere con il rinnovo della propria tariffa base. Ovviamente, anche in questa circostanza TIM ha previsto una serie di compensazioni per gli abbonati, compensazioni che però non avranno una veste unica per tutti i clienti ma saranno garantite in base alle esigenze del singolo abbonati.

Ad esempio, in base alle indicazioni disposte da TIM, gli utenti potranno attivare sul loro piano tariffario ben 50 Giga extra da aggiungere ai consumi già previsti per navigare in internet. In alternativa gli utenti potranno procedere l’attivazione del servizio 5G a costo zero o ancora opzionare l’aggiunta di minuti illimitati verso tutti.

Le modifiche sui costi sono state anticipate da TIM a tutti gli utenti interessati attraverso degli opportuni SMS informativi. In base alle tempistiche dell’annuncio, gli utenti è anche garantita la possibilità di effettuare la disdetta del proprio piano di abbonamento senza il pagamento di alcuna penale.