Le notizie inerenti alle nuove promozioni nel campo della telefonia mobile si alternano sempre a novità che riguardano le rimodulazioni sui costi per gli utenti che hanno già una promozione o un’offerta attiva. Anche in questi giorni di Ferragosto, per alcuni clienti ci sono novità relative all’aggiornamento dei propri listini. In questa circostanza è WindTre a proporre ai suoi utenti un cambio unilaterale dei costi.

WindTre, queste le nuove rimodulazioni sui costi

A partire dallo scorso 1 agosto, infatti, molti abbonati del provider arancione con una ricaricabile attiva saranno costretti a pagare 2 euro in più per il rinnovo della loro ricaricabile di telefonia mobile. Questo aumento, applicato in maniera unilaterale da WindTre, si configura nell’ottica di una rimodulazione generale dei listini dell’operatore, con l’obiettivo di garantire ai clienti sempre un servizio continuo ed efficiente.

Gli utenti che hanno subito questa rimodulazione dei costi però avranno delle garanzie. In primo luogo, come compensazione dell’aumento dei prezzi, gli abbonati riceveranno una quota extra per la connessione internet sino ad un massimo di 200 Giga. Questa quota andrà ad aggiungersi alla soglia di consumo già prevista dalla propria ricaricabile di base e sarà disponibile anche per la connessione 5G, in caso di copertura del territorio.

Al tempo stesso, gli abbonati di WindTre che hanno subito ad agosto questa rimodulazione potranno contare sul diritto di recesso. In caso di mancata accettazione dei nuovi termini dell’operatore, gli utenti potranno recedere dal loro contratto con WindTre senza pagare alcun genere di penale o di spesa per la chiusura del contratto.