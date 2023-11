WhatsApp è sicuramente una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo e ci permette di comunicare con i nostri amici e familiari in modo rapido ed efficace. Proprio perché contiene molte delle nostre conversazioni private , è importante prenderne cura e proteggerlo adeguatamente.

Alle funzionalità avanzate di sicurezza e privacy, se ne aggiunge una del tutto nuova. Oltre all’autenticazione a due fattori, alla crittografia e alle recentissime passkey, ora si aggiunge la possibilità di poter associare il proprio indirizzo email all’account. In questo modo, sulla mail, si riceverà un codice OTP per poter effettuare l’accesso. Essa però è opzionale ed è attivabile soprattutto quando quelle precedentemente nominate non sono attuabili.