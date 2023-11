Il periodo è propizio per pensare di acquistare nuovi prodotti su Amazon, a partire dal 17 novembre (e fino al 27 novembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte), si attiverà la campagna promozionale del Black Friday, con tantissime riduzioni applicate sulle più svariate categorie merceologiche. Per favorire gli ordini da parte della community, Amazon ha pensato di mettere a disposizione buoni sconto gratis del valore di 10 euro.

Sfortunatamente si tratta di una promozione a invito, infatti per verificare di essere idonei alla ricezione del buono sconto non dovete fare altro che premere questo link. Nel caso in cui venisse mostrato che non siete eleggibili per l’offerta, non disperate, proprio perché nulla vieta all’azienda di aggiungervi in un secondo momento, ad esempio inviandovi la proposta tramite email, banner pubblicitari o anche una notifica push sullo smartphone.

Amazon, come funziona il buono sconto?

Prestate attenzione, il buono sconto in oggetto non viene rilasciato a fondo perduto, ma Amazon prima richiede l’acquisto di uno dei prodotti elencati in una specifica pagina, tra il 2 ed il 12 novembre. Nel momento in cui tale passo sarà stato correttamente compiuto dal consumatore, sarà possibile ricevere al più tardi il 17 novembre un coupon del valore di 10 euro.

Questi potrà essere speso entro il 27 novembre per un ordine del valore superiore ai 30 euro, su prodotti esclusivamente venduti da Amazon, che non siano i dispositivi Alexa o contenuti digitali di vario genere, prodotti alimentari per i bambini o i più piccoli, sigarette elettroniche o confezioni regalo. In altre parole le classiche limitazioni che si incrociano nel momento in cui ci avviciniamo a promozioni di questo genere.