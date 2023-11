La nostra realtà sta diventando sempre più digitalizzata e in un simile contesto gli smartphone sono diventati essenziali all’interno della nostra quotidianità. Nessuno esce più senza cellulare e nessuno può più farne a meno. Ma c’è un dettaglio importante da considerare quando parliamo di smartphone. Ci sono alcuni dispositivi che emettono radiazioni elettromagnetiche particolarmente elevate e possono causare problemi gravi alla salute.

Quando si parla di emissioni di radiazioni non tutti i dispositivi sono uguali. Per riuscire a capire il livello di radioattività bisogna tenere conto del valore SAR (Specific Absorption Rate). Questo valore misura la quantità di energia che viene effettivamente assorbita dal corpo umano quando entra in contatto con lo smartphone che presenta determinati valori SAR per le radiazioni.

Ecco i 20 smartphone con più radiazioni

L’ufficio federale tedesco per la protezione dalle radiazioni (Bundesamt für Strahlenschutz) ha raccolto tantissimi dati sui valori VAR su una varietà di prodotti ed è stata stilata una lista con i 20 smartphone con i valori SAR più elevati attualmente sul mercato.

I valori SAR vengono misurati in WATT per chilogrammo (W/kg). Il limite stabilito è 2,0W/kg SAR, questo infatti è il limite massimo di sicurezza per esposizione a radiazioni di tipo elettromagnetico emesse dagli smartphone. I dati considerati dalla ricerca possono ovviamente variare in base all’uso effettivo che si fa del dispositivo. Infatti, per esempio, i valori SAR possono essere più alti quando si effettuano delle chiamate e si tiene lo smartphone vicino all’orecchio. Inoltre, i valori possono cambiare e spostarsi lungo la classifica anche sulla base di dettagli esterni al valore SAR in sé. Ad esempio, le regole e le leggi dei singoli Paesi in cui i dispositivi sono venduti possono apportare delle modifiche alla percezione del valore. Vediamo insieme quali sono gli smartphone presenti nella lista pubblicata: