Il team di DXOMARK ha condotto un approfondito test sul comparto fotografico del nuovissimo Pixel 8 Pro. Il nuovo flagship di Google è stato pubblicizzato come un cameraphone di altissimo livello e sembra che l’azienda di Mountain View non stesse mentendo.

Infatti, il Pixel 8 Pro si è posizionato tra i migliori device per quanto riguarda gli scatti effettuati. Il punteggio registrato da DXOMARK è di 153 punti, un valore che garantisce il quarto posto nella classifica dedicata alle fotocamere. Meglio del device Google hanno fatto solo Huawei P60 Pro con 156 punti e Apple iPhone 15 Pro Max e Apple iPhone 15 Pro a pari merito con 154 punti.

Pixel 8 Pro è un cameraphone eccellente come dimostra l’ottimo punteggio ottenuto dopo i test condotti dagli esperti di DXOMARK

Stando a quanto emerso durante i test, il Google Pixel 8 Pro ha mostrato prestazioni costanti in tutte le condizioni di scatto. Anche in situazioni difficili con la luce intensa, il device non ha mostrato cedimenti. Questo ha permesso allo smartphone di posizionarsi al terzo posto nella speciale classifica “Amici e Famiglia”.

In questo caso, il tono della pelle è sempre risultato coerente e anche l’effetto bokeh era eccellente. Il sistema autofocus è sempre veloce e non ci sono ritardi dell’otturatore nello scatto. Questo significa che lo scatto è immediato, con un netto vantaggio sulla riduzione della sfocatura legata al movimento.

I colori delle foto sono piacevoli con un bilanciamento del bianco non aggressivo. L’esposizione è sempre precisa e questo favorisce una resa sempre ottimale. Anche in condizioni di scatto con poca luce, il rumore non è mai eccessivo. Solo in alcuni condizioni si verifica una perdita di dettaglio che compromette la qualità della foto. Lo zoom è uno dei punti di forza di Pixel 8 Pro così come la lente ultra-grandangolare che si comporta bene in ogni condizione di luce.