Lo scorso mese, Google ha presentato ufficialmente il Pixel Watch 2. Lo smartwatch di seconda generazione può vantare il sistema operativo WearOS 4 che è stato rilasciato anche sulla prima generazione dello smartwatch.

Google ha voluto dotare il nuovo modello di interessanti miglioramenti rispetto al suo predecessore in termini di funzionalità. Tuttavia, alcuni utenti stanno lamentando delle problematiche con il device.

In particolare, stando alle segnalazioni emerse in rete, i problemi sono relativi alla ricarica del Pixel Watch 2. Se si collega il device alla sua basetta di ricarica, non succede nulla e la batteria non viene ricaricata.

I possessori di Google Pixel Watch 2 si stanno lamentando per un importante bug che affligge lo smartwatch e rende impossibile caricarlo

Google ha confermato immediatamente di essere al corrente del problema e di star lavorando ad una soluzione. Nel momento in cui si sta scrivendo, purtroppo, non è stato rilasciato alcun update volto a correggere il bug.

Alcuni utenti hanno provato a trovare soluzioni in maniera autonoma ma senza alcun successo. Come indicato su Reddit, cambiando caricabatterie per alcuni momenti la ricarica inizia ma poi si interrompe immediatamente. Anche provando a cambiare cavo e presa di corrente la situazione non cambia. Inutile anche provare a caricare utilizzando le porte USB dei PC.

Non resta che attendere un aggiornamento che possa risolvere la problematica e maggiori dettagli che certamente non tarderanno arrivare. Vi aggiorneremo non appena ci saranno novità da parte del colosso di Mountain View.