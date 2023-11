La maggior parte degli utenti di tutto il mondo, al momento attuale almeno, dispone in casa di lampadine LED, ovvero dispositivi che forniscono una potenza maggiore del consumo energetico effettivo, permettendo di risparmiare non poco sulle bollette dell’energia elettrica, con la certezza comunque di una durata superiore al normale. A dispetto di quello che si potrebbe pensare, il prezzo di vendita di tali prodotti non è elevato, infatti su Amazon è possibile acquistare un modello TP-Link Tapo a soli 8,99 euro.

Il modello disponibile è L510E, si tratta di una lampadina smart WiFi con attacco E27, capace di raggiungere una luminosità massima di 806 lumen, colore giallo caldo a 2700K, e possibilità di dimmerare l’intensità dall’1 al 100%, sfruttando il controllo da remoto. Questi potrà essere effettuato sia tramite il proprio dispositivo mobile, sfruttando l’app ufficiale disponibile per Android e iOS, oppure altri accessori che possono essere acquistati a parte.

Lampadina TP-Link TAPO a prezzo folle su Amazon

Correte subito ad acquistare la lampadina di TP-Link perché è estremamente economica, infatti oggi viene scontata da Amazon del 40% rispetto al listino, riuscendo così arrivare a dover versare un contributo tutt’altro che elevato: si parte da 14,99 euro, per spendere in finale solamente 8,99 euro.

Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi impianto italiano, è controllabile tramite l’assistente vocale di Google, quale è appunto Google Assistant, oppure Amazon Alexa, così da poter gestire intensità e varie scene anche solamente con la propria voce. La potenza effettiva è pari a 9 watt, o meglio il consumo che risulterà direttamente in bolletta, appartenendo quindi alla classe energetica A+.