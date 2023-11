Amazon ha recentemente lanciato in Italia, in esclusiva per gli utenti con abbonamento Prime attivo, il servizio denominato “Il mio giorno Amazon”, un qualcosa che semplifica fortemente la vita nella programmazione delle consegne, evitando così che gli stessi corrieri tentino inutilmente di recapitare il pacco all’utente finale.

Sicuramente vi sarà capitato di ordinare un pacco e di non essere a casa nel momento della consegna; nella maggior parte dei casi il corriere lascia il pacco al domicilio, con tanto di fotografia a riprova, ma in determinate occasioni non ha tale possibilità, obbligandolo a tornare al magazzino con il pacco e perdendo inutilmente tempo.

Per ovviare a questa situazione, sopratutto in un momento dell’anno intriso di consegne da completare, è stato lanciato il servizio “Il Mio Giorno Amazon”, che permette di scegliere preventivamente il giorno della consegna, così da essere sicuri di essere a casa nel momento in cui l’autista si recherà presso il domicilio.

Amazon, ecco il nuovo metodo di consegna

Un servizio sicuramente apprezzato dalla maggior parte dei consumatori, che può essere richiesto solo se in possesso dell’abbonamento Amazon Prime attivo, ma come accedervi? la procedura da seguire è estremamente semplice, prima di tutto andate ad aggiungere al carrello ciò che desiderate.

Completato questo passaggio, apritelo e, a patto che il prodotto sia effettivamente spedito da Amazon, troverete una seconda voce nella modalità di spedizione Prime; infatti, oltre al classico Premium, avrete anche GRATIS – consegna il mio giorno Amazon, con l’indicazione della prima data disponibile. In questo modo potrete scegliere correttamente quando ricevere il pacco, evitando problematiche di vario genere o ritardi nella spedizione.