Amazon vuole fare un regalo agli utenti, in questi giorni è possibile accedere all’abbonamento Prime a titolo gratuito, almeno per un periodo iniziale di circa 1 mese, senza dover versare nemmeno un centesimo, un punto a favore per coloro che vogliono testare il servizio prima di dover ricorrere al pagamento.

Nel momento in cui verrà attivato Amazon Prime, il cliente potrà accedere ad una infinità di vantaggi, a partire ovviamente dalla spedizione rapida gratuita su tutti gli ordini di prodotti gestiti direttamente da Amazon, a prescindere dal livello di spesa raggiunto. In parallelo sarà possibile accedere a periodi promozionali esclusivi, come i Prime Day, ma anche a Prime Video e Amazon Music, godendo di serie TV, film, partite di calcio e musica, incluse nel prezzo mensile.

Amazon Prime gratis, il trucco per averlo senza costi aggiuntivi

Oggi è possibile godere di tutto questo senza costi aggiuntivi, grazie alla comodissima promozione che Amazon ha deciso di attivare, proprio per dare la possibilità agli utenti di testare il servizio per un periodo di almeno 1 mese. Per raggiungere l’obiettivo non dovete fare altro che premere questo link ed aderire al programma.

Per i primi 31 giorni non pagherete nulla, al termine del periodo di prova dovrete cancellare il rinnovo automatico, e senza impegno potrete disdire l’abbonamento ad Amazon Prime. Semplicissimo no? nel periodo indicato, al contrario, potrete godere di tutti i servizi e funzioni previsti.