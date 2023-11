YouTube è una piattaforma multimediale in continua crescita che sta lavorando duramente per migliorare l’esperienza degli utenti sulla propria piattaforma. Ci sono ancora, dopo ormai anni dal suo rilascio, alcune sfide che deve affrontare, come la recente strategia per mettere fine agli Ad Block, che potrebbe portare alla fine di questi strumenti. Senza quest’ultimi, infatti, la piattaforma potrebbe aumentare i profitti, che si basano proprio sulle pubblicità.

Suggerimento di contenuti su Youtube Gli sviluppatori continuano ad aggiungere nuove funzionalità alla piattaforma. Una di queste recentemente visualizzata sull’app per Android, è quella di suggerire nuovi contenuti agli utenti quando non hanno un’idea chiara di cosa guardare. Questa opzione potrebbe dimostrarsi molto utile perché propone suggerimenti, aiutando gli utenti a scoprire nuovi contenuti sulla piattaforma. Diciamo che è dedicata a coloro che hanno passato ore ed ora a guadare video e ormai usano YouTube di rado per tale ragione.