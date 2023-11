Amazon continua a stupire i consumatori italiani con il lancio di una nuova interessante promozione che la vede regalare a tutti gli effetti il servizio Audible, per un periodo complessivo che raggiunge senza problemi i 3 mesi. Il tutto viene di conseguenza dal quinto compleanno di Alexa, l’assistente vocale dell’azienda americana.

Per festeggiare un avvenimento così importante, la stessa realtà ha deciso di fare un regalo ai propri utenti, tutti coloro che sono in possesso di un Amazon Echo, potranno dire la frase “Alexa, tanti auguri“, per aderire alla promozione che prevede appunto 3 mesi gratis di Audible, a patto che sia stata pronunciata entro e non oltre il 12 novembre 2023. Per attivarla senza la voce, potete premere questo link.

Amazon regala Audible, grazie ad Alexa

Audible è una società del gruppo di Amazon che si occupa di fornire audio entertainment di qualità, in altre parole mette a disposizione degli iscritti oltre 70 mila podcast e audiolibri originali, così da potervici accedere dai propri dispositivi mobile, dagli Echo di Alexa, oppure anche da PC.

Da notare che la promozione non è valida per tutti, infatti risulta essere riservata in via esclusiva a coloro che non hanno mai riscattato il mese di prova gratuito, quindi non hanno mai provato gratuitamente il servizio. In parallelo è bene ricordare di disattivare l’abbonamento prima del termine dei 3 mesi, in caso contrario si rinnoverà automaticamente al prezzo standard di 9,99 euro ogni 31 giorni.