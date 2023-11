Grazie l’ultimo argomento è ora possibile realizzare Reels perfetti, secondo quanto è stato annunciato da Meta. Ora i creator avranno la possibilità di usare una nuova funzione sperimentale di test A/B per riuscire a trovare diverse didascalie e diverse miniature sul proprio dispositivo mobile per poter constatare quello che funziona meglio. In questo modo gli utenti possono creare Reels perfetti da poter condividere sul proprio profilo Facebook.

Il sistema è molto semplice, quando si crea un video il creator può introdurre fino a quattro combinazioni diverse tra didascalie e miniature fino a quando non si arriverà alla variante vincente. E non è tutto.

Meta introduce uno strumento per i Reels

Meta, per il suo strumento per Facebook sta pensando anche di integrare l’intelligenza artificiale generativa che permetterebbe di creare didascalie e miniature ad hoc per i Reels creati. Le nuove funzioni potranno essere accessibili in modo facile ed intuitivo nella “Dashboard professionale” presente sulla piattaforma. Qui i creator possono anche tenere traccia dei propri guadagni e inoltre monitorare anche i badge che si ottengono attraverso la propria attività.

In tal senso, anche Instagram in questi giorni sta implementando la sua dashboard e nello specifico la sezione “Obiettivi”. Questo permette ai creator più giovani di poter migliorare le loro performance digitali alzando l’asticella per poter raggiungere traguardi molto più elevati. Seguendo questo progetto, i creator con più di 18 anni potranno ottenere maggiore visibilità nel feed se completano tutti i livelli di progressione. Questi utenti diventano quindi idonei ad ottenere un’etichetta speciale ovvero quella di “Creator emergente”. Per chi completa tutti i livelli di progressione saranno rese disponibile delle sfide settimanali che vengono lanciate dalla piattaforma stessa. Tra queste sfide troviamo ad esempio pubblicare o rispondere a dei commenti per un determinato numero di volte. O anche, raggiungere un determinato numero di riproduzioni o anche di interazioni per i propri Reels.

Meta sta apportando numerose modifiche per permettere a tutti i creator di migliorare le proprie attività così da incrementare anche i propri guadagni. Questo soprattutto su Facebook, piattaforma dove si registra anche una presenta meno massiccia. Tra le novità in arrivo c’è anche un sistema di monitoraggio che permetta di visionare i dati relativi all’attività generale del profilo e non solo sulla base del singolo contenuto. Tutto questo dimostra l’attenzione di Meta di incoraggiare gli utenti più giovani sulla piattaforma di Facebook per farla eguagliare il successo di Instagram.