Sono anni che online si parla di un sistema di social network a pagamento. Tutte le notizie che circolano in giro però si sono sempre rivelate delle fake news. Le ultime notizie ufficiali diffuse negli scorsi mesi però hanno reso realtà questa prospettiva. Non si tratta più di bufale, Meta ha deciso davvero di rendere i suoi due social di punta a pagamento.

Come annunciato dalla stessa azienda, i nuovi abbonamenti social saranno disponibili a partire dal mese di novembre. Il piano abbonamento per Facebook ed Instagram prevede il pagamento mensile di 9,99 euro al mese e permetterà a tutti gli utenti dei due noti social di rimuovere completamente le pubblicità dalle loro app.

Arrivano Facebook e Instagram a pagamento

Secondo quanto riportato da Meta, il nuovo piano a pagamento sarà disponibile a partire dal mese di novembre in esclusiva per gli utenti europei. Inoltre, per quanto riguarda il prezzo del servizio è stato confermato da Meta che il pagamento sarà di 9,99 euro mensili se si deciderà di sottoscrivere il proprio piano di abbonamento direttamente da Meta. Invece, se si deciderà di pagare il proprio abbonamento tramite App Store di iOS o dal Play Store di Android allora il costo sarà di 12,99 euro al mese.

Per il momento, secondo le prime indiscrezioni emerse sul web, sembra che il solo vantaggio effettivo di questo abbonamento sia la totale rimozione degli annunci pubblicitari. Secondo un’opinione ampiamente condivisa, questi piani rappresentano un modo della società Meta di Mark Zuckerberg per “rispondere” alla proposta dell’Unione Europea che porterebbe ad una limitazione della capacità dell’azienda di telecomunicazione di mostrare agli utenti annunci pubblicitari senza prima chiedere il consenso degli utenti. Per tutti gli utenti che decideranno di sottoscrivere questo nuovo abbonamento, pagando il suo relativo costo mensile, sono disponibili due opzioni. Gli utenti, infatti, potranno scegliere se annullare completamente gli annunci pubblicitari oppure acconsentire alla loro presenza attraverso il sistema del targeting che si basa sulla presenza di inserzioni pubblicitarie personalizzate sulla base degli interessi degli utenti in questione mentre utilizzano il social.

Questo nuovo abbonamento si unisce a quello già presente riguardo Meta Verified che permette di aggiungere al proprio profilo la spunta blu del verificato.

Cosa pensate della nuova proposta Meta? Sottoscriverete l’abbonamento mensile?