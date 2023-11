YouTube, soprattutto dopo aver perso molti utenti anche tra i più affezionati, sta cercando di testare più funzioni possibili per tenere testa alla concorrenza. Anche se, sembra che gli obiettivi della piattaforma siano leggermente cambiati negli ultimi mesi data la rinnovata spinta a frenare l’uso degli ad-blocker. Il nuovo obiettivo è consentire agli utenti la visione di video casuali con un semplice click.

Tra i cambiamenti controversi, YouTube ha aggiunto alcune funzionalità per le versioni web e mobile dell’app per testare il terreno. Uno di questi cambiamenti riguarda un misterioso pulsante posto in basso a destra sullo schermo. Per il momento è visibile soprattutto per chi possiede dispositivi Android. Toccando il pulsante Riproduci si aprono contenuti Shorts casuali in base ai tuoi suggerimenti. YouTube sta puntando molto su questo aspetto con un banner dedicato al centro dello schermo che ha proprio questo scopo. Tuttavia, il pulsante Play dedicato nella parte inferiore dello schermo lo rende senza dubbio più accessibile.

YouTube dà il via ai primi test per il nuovo pulsante pensato per consentire la visione random di video su misura dell’utente

Un pulsante come questo potrebbe essere utile quando si è su YouTube ma senza sapere cosa guardare. È probabile che gli sviluppatori lo stiano testando per farlo funzionare in tandem con (o al posto del) il suddetto banner sullo schermo. Non si sa molto su questa funzionalità poiché YouTube non ne ha confermato ufficialmente la sua esistenza. Probabilmente i contenuti verranno estratti in base alla cronologia delle visualizzazioni, ai creatori/canali cui si è iscritti e ai Mi piace dei video.

Data la visibilità limitata della funzione, non sembra nemmeno far parte delle versioni di prova ufficiali di YouTube. Questi test sono progettati per offrire agli utenti un accesso anticipato alle funzionalità imminenti. Sebbene inizialmente questi test fossero limitati agli abbonati del livello Premium, recentemente la piattaforma li ha resi disponibili per tutti, permettendo praticamente a chiunque di provare funzionalità inedite.

Ma il punto del dibattito più importante dal punto di vista di un abbonato è la decisione di YouTube di aumentare il costo del pacchetto Premium, per non parlare della sua campagna anti-adv blocker degli annunci, recentemente diventata globale. La piattaforma non ha risparmiato nemmeno gli utenti internazionali da un aumento dei prezzi, altra pecca entrata in vigore nell’ultimo mese.