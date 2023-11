Il 6 Novembre Amazon Alexa festeggia il quinto compleanno, e per l’occasione ha deciso di fare un regalo molto interessante a tutti gli utenti in Italia. Per i prossimi 3 mesi sarà possibile fruire del servizio Audible senza costi aggiuntivi, al termine del periodo sarà necessario disattivare l’eventuale rinnovo.

L’attivazione è molto semplice, infatti non è necessario recarsi su alcuna pagina, basterà fare riferimento al proprio dispositivo Alexa dicendo la frase “Alexa, tanti auguri!“. In questo modo il sistema registrerà il vostro interesse a partecipare alla promozione, con l’attivazione diretta dei 3 mesi di prova gratuiti di Audible. La promo è da ritenersi valida solo ed esclusivamente fino al 12 novembre incluso, poi non sarà più possibile accedervi in alcun modo.

Amazon Alexa regala Audible: ma cos’è?

Nel caso in cui non conosciate Amazon Audible, ricordiamo essere un servizio di audio entertainment di qualità, i quali possono essere podcast, serie audio o più semplicemente audio libri. Gli utenti iscritti possono accedere ad oltre 70’000 elementi originali, impossibili da raggiungere da altre parti, potendovi accedervi in libertà tramite l’app ufficiale, ed ascoltandoli sia tramite i dispositivi Alexa, che semplicemente con uno smartphone e tablet.

E’ chiaro che il plus è rappresentato dal prodotto Alexa, poiché basterà inviare il comando vocale con il quale richiedere l’accesso diretto al servizio, oppure ancora più semplicemente la riproduzione di un determinato brano/libro, così da essere sicuri di non perdere nemmeno un secondo nella digitazione o nella ricerca sul proprio dispositivo mobile.

La promozione odierna rappresenta la perfetta occasione per testarlo, così da essere sicuri di non perdere nemmeno uno dei tanti servizi a disposizione degli utenti iscritti ad Amazon.