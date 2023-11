Ogni singolo anno circa 74 miliardi di polli vengono macellati, producendo poi una quantità di carne pari a circa 140 milioni di tonnellate e quasi lo stesso numero di piume. Queste solitamente vengono scartate e poi bruciate, generando una grossa quantità di inquinamento. E se quest’ultime venissero impiegate per produrre energia?

Una squadra di studiosi della Nanyang Technological University e dell’ETH Zurich ha scoperto che questa soluzione alternativa potrebbe essere effettivamente valida. In laboratorio sono riusciti a estrapolare la cheratina dalle piume, trasformandola poi in membrane necessarie per la costruzione delle celle a combustibile. Una fonte di energia valida

L’obiettivo dell’uso di fonti di energia sostenibili è quello di ridurre la dipendenza dalle materie fossili e di limitare l’impatto ambientale causato dalla loro produzione e dal loro utilizzo. L’innovazione dell’esperimento sui polli consiste nel mutare la cheratina trasformandola in fibre ultra-sottili, le cosiddette fibrille amiloidi. Le celle a combustibile sfruttano l’energia generata dall’idrogeno per creare elettricità. Nel caso in cui l’idrogeno venga utilizzato come combustibile, le sole conseguenze della produzione dell’elettricità in questo caso sarebbero acqua e calore. In esse i protoni possono passare liberamente, mentre gli elettroni vengono bloccati, costringendoli a passare in un circuito consentendo la produzione energetica. Le membrane sono solitamente ideate con materie chimiche tossiche, che restano nell’ambiente senza degradarsi. Inoltre, esse risultano essere piuttosto costose.