Il colosso dello streaming DAZN ha da poco reso disponibili una interessante promozione. In particolare, per alcuni x clienti sarà possibile attivare nuovamente il piano DAZN Standard ad un prezzo scontato per i primi tre mesi e con anche in regalo tre mesi di abbonamento ad Infinity+. Vediamo qui di seguito i dettagli.

DAZN Standard, fantastica occasione per gli ex clienti con prezzo scontato

Alcuni ex clienti di DAZN potranno usufruire di una promozione davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha deciso di proporre ad alcuni ex clienti l’attivazione del piano DAZN Standard ad un prezzo scontato per i primi tre mesi. Gli utenti dovranno infatti pagare un importo di soli 19,99 euro.

Si tratta di un prezzo decisamente eccezionale, se si pensa che gli ex clienti pagavano prima un importo pari a 40,90 euro al mese. Come già detto, però, le sorprese non finiscono qui. Con la nuova promo, infatti, gli ex clienti selezionati potranno avere accesso anche a tre mesi di abbonamento ad Infinity+, sempre senza costi.

Questa promozione sarà valida fino al prossimo 8 novembre 2023, salvo ovviamente diversa comunicazione da parte dell’azienda. Ricordiamo, inoltre, che questa promozione sarà attivabile soltanto da alcuni ex clienti che avevano attivo in precedenza il piano in abbonamento a DAZN Standard. Si tratta di un’occasione unica per ritornare a guardare numerosi contenuti su DAZN. Vi mostriamo qui di seguito l’SMS inviato dall’azienda ai suoi ex clienti.

“Torna subito in campo con DAZN al prezzo speciale di 19,99 euro al mese anziché 40,99 euro al mese per i primi 3 mesi e ottieni in regalo i primi 3 mesi di Infinity+ per vivere lo spettacolo della UEFA Champions League, il grande cinema e le serie TV.”