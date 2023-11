I vari operatori telefonici virtuali presenti sul territorio italiano continuano a proporre sul mercato mobile svariate offerte davvero interessanti e convenienti. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore virtuale Spusu ha sorpreso tutti con una super offerta a basso costo e con ben 100 GB di traffico dati, ovvero Spusu 100. Questa offerta include anche minuti di chiamate verso alcuni paesi esteri.

Spusu sorprende con la super offerta Spusu 100 con anche minuti verso l’estero

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Spusu ha reso disponibile una super offerta di rete mobile. Stiamo parlando dell’offerta denominata Spusu 100 e quest’ultima stupisce davvero per ciò che ha da offrire. Nello specifico, l’offerta include 2000 minuti di chiamate verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ma non solo.

Come già detto in apertura, infatti, questi minuti saranno validi per chiamare anche verso alcuni paesi esteri. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, i minuti saranno validi per chiamare anche questi paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria e Regno Unito.

Il bundle dell’offerta di Spusu non finisce qui. L’offerta include poi 500 SMS verso tutti i numeri nazionali e fino a 100 GB di traffico dati. Nonostante offra tutto questo, la nuova offerta Spusu 100 ha un costo per il rinnovo mensile di soli 5,98 euro. Questa offerta, ricordiamo, è attivabile non solo da tutti i nuovi clienti dell’operatore virtuale Spusu, ma anche da chi è già cliente dell’operatore.