DAZN, nuovi abbonamenti con CARTA PREPAGATA e sconti sulla Serie A

L’ultimo periodo è stato dedicato dai colossi come DAZN all’assegnazione dei diritti per i prossimi anni di calcio. L’azienda ha lavorato però anche ad altri progetti molto importanti.

C’è una nuova piattaforma sul web che permette a tutti di acquistare delle nuove carte prepagate digitali. Ad ufficializzarla è stato il colosso DAZN, che con il nuovo e-commerce consente a tutti di acquistare gli abbonamenti con un’altra forma. Ogni carta prepagata che sarà disponibile potrà essere sia acquistata per un utilizzo diretto che per fare un regalo a chiunque, magari ad un amico o ad un familiare. Saranno diversi i punti vendita in cui acquistare le carte prepagate di DAZN, anche dal tabaccaio.

DAZN continua a stupire, questa volta arrivano le carte prepagate sul suo nuovo sito e-commerce

Tutti gli utenti che hanno già avuto modo di prendere visione della novità di DAZN, hanno capito come funziona. Fino allo scorso 31 ottobre c’era una possibilità davvero eccezionale, ovvero quella di sfruttare una promozione. Sottoscrivendo la carta prepagata Limited Edition, le persone hanno avuto modo di avere un abbonamento da nove mesi risparmiando ben 110 € in totale.

Gli abbonamenti attualmente disponibili sono invece due, ovvero quello mensile di base e il trimestrale. Nel primo caso gli utenti pagheranno la solita somma di 39,99 € al mese vedendo tutta la programmazione. Nel secondo caso varrà la stessa cosa ma per tre mesi, con la cifra di 99,90 €. In questo caso si risparmieranno ben 20 €.

La cosa simpatica sarà che nel momento in cui deciderete di regalare una carta prepagata, potrete farlo con un messaggio personalizzato.