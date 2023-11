ChatGPT Plus è un nuovo abbonamento a pagamento, introdotto per il famoso chatbot AI di OpenAI si propone di introdurre una nuova funzione. Questa amplia le capacità dell’assistente virtuale ChatGPT. Con il nuovo aggiornamento gli utenti acquistano la capacità di caricare file in formato in PDF che successivamente vengono analizzati dal sistema. Infatti, grazie all’intervento dell’intelligenza artificiale il chatbot può anche spiegare il file caricato ed estrapolare informazioni utili. Una simile funzione offre a tutti i suoi utenti una serie di vantaggi che possono davvero migliorare l’esperienza virtuale con OpenAI.

ChatGPT Plus, un aggiornamento per file PDF

Ora il chatbot, dotato di questo upgrade, può essere utilizzato da tutti gli utenti con l’abbonamento a pagamento, per svariati scopi come:

Estrarre e riassumere informazioni dai documenti PDF, come titoli, date, autori, tabelle, grafici, ed altro;

dai documenti PDF, come titoli, date, autori, tabelle, grafici, ed altro; Classificare e identificare diversi tipi di contenuti nei documenti PDF come testo, formule, immagini, codici, ecc;

diversi tipi di contenuti nei documenti PDF come testo, formule, immagini, codici, ecc; Creare presentazioni e generare report sulla base dei dati forniti da documenti in PDF. Per le presentazioni è possibile scegliere anche modelli e grafiche personalizzate;

sulla base dei dati forniti da documenti in PDF. Per le presentazioni è possibile scegliere anche modelli e grafiche personalizzate; Ricevere risposte pertinenti ed accurate riguardo determinate domande sui dati presenti nel documento PDF.

Una funzione di questo tipo può essere particolarmente utile per tutti gli utenti aziendali, che spesso si ritrovano a lavorare con grandi quantità di documenti in PDF. ChatGPT Plus può velocizzare il lavoro e inoltre può sgravare i suoi utenti di tutte quelle attività più noiose e lente. Un ulteriore fattore a favore è la possibilità di poter scegliere una lingua di loro preferenza per poter interagire in modo più semplice con il chatbot.

Nello specifico, le aziende possono utilizzare il chatbot per riassumere in modo semplice e veloce le proposte dei clienti e per indicare anche quali sono i punti chiave di vendita dei prodotti della concorrenza, i team di marketing possono usufruire del sistema per la creazione di report sui risultati delle campagne e per creare presentazioni per il lancio di nuovi prodotti. E non solo, il team che si occupa dell’assistenza ai clienti può utilizzare il chatbot per rispondere alle domande poste dai clienti su determinate documentazioni e file PDF. Mentre i team di prodotto ne possono usufruire per raccogliere i feedback relativi a prototipi di alcuni prodotti e per identificare tutte le aree in cui i prodotti in questione possono essere migliorati.