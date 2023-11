Dopo anni di esclusiva su SKY, finalmente House of Cards – Gli intrighi del potere diventa disponibile per la visione su Netflix in Italia. A partire dal 2 novembre 2023 sarà possibile guardare tutte le sei stagioni sulla piattaforma di streaming.

Si tratta di un gradito ritorno in quanto House of Cards è proprio una serie originale Netflix nata nel 2013. Tuttavia, la distribuzione nel nostro Paese è stata affidata a SKY che ne ha conservato i diritti fino ad ora. Questo accordo si è reso necessario in quanto la piattaforma di Reed Hastings, all’epoca, non era ancora attiva in Italia.

House of Cards – Gli intrighi debutta in Italia su Netflix dopo che i diritti sono stati per anni in mano a SKY

La serie segue le vicende di Frank Underwood, interpretato da Kevin Spacey, nella sua scalata al potere per diventare Presidente degli Stati Uniti. Il percorso è costellato da intrighi, favori e ricatti che vedono protagonista anche la moglie Claire (interpretata da Robin Wright) e dal consigliere Doug Stamper (Michael Kelly).

Ricordiamo che la serie si è conclusa nel 2018 con la sesta stagione e da allora, le puntate sono rimaste disponibili in esclusiva per gli abbonati SKY. In queste ore sono scaduti i vincoli che legavano House of Cards alla piattaforma satellitare e a tutte le piattaforme collegate.

Tutte le puntate della serie evento con Kevin Space sono ora disponibili su Netflix. Si tratta di una grande notizia che permetterà agli utenti di effettuare un rewatch o scoprire per la prima volta questa serie.