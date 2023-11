La nota azienda che usa l’intelligenza artificiale per i propri sistemi ha ideato un nuovo aggiornamento per il suo ChatGPT. OpenAI ha annunciato proprio in questi giorni l’arrivo di un nuovo update per GTP-4. L’aggiornamento permetterà di introdurre alcune funzioni davvero interessanti.

Non appena l’aggiornamento andrà in porto, gli utenti potranno caricare sulla piattaforma file PDF, ma anche di altri formati, e riceveranno dal sistema spiegazioni ed analisi dettagliate sul contenuto dei file in questione. Ma questo è solo l’inizio. Secondo le informazioni rilasciate infatti il nuovo aggiornamento punta a mutare radicalmente l’immagine di GTP-4. Questi cambiamenti saranno anche strutturali e aiuteranno gli utenti ad automatizzare alcune funzioni che potrebbero facilitare l’esperienza online su base AI di tutti gli utenti.

Aggiornamento ChatGPT in arrivo

È previsto l’arrivo di una seconda novità per GPT-4 che riguarda la possibilità di selezionare in modo automatico tutti gli strumenti necessari per poter eseguire una serie di novità. Questo permette a GPT-4 di intervenire proprio come fanno altri sistemi come Browsing, l’Advanced Data Analysis e DALL-3. Nonostante la presenza di automatizzazione, gli utenti potranno comunque continuare a selezionare i tool manualmente, ad hoc in base alle proprie esigenze.

Ciò che è davvero interessante di questo aggiornamento è la capacità di cui dota GPT-4. Il sistema infatti sarà in grado di capire quando si intende generare un’immagine o un grafico per passare in modo completamente automatico da DALL-E ad Advanced Data Analysis, senza che gli utenti debbano fare nulla in particolare.

Alcune indiscrezioni presenti sul web, aggiungono che con l’aggiornamenti GPT-4 darà la possibilità di accedere a dati molto più recenti ed aggiornati che potrebbero risalire ad aprile o anche a settembre 2023. Un bel passo avanti considerando che il limite precedente risaliva a settembre 2021 e gennaio 2022. Proprio in queste ore l’aggiornamento sta per essere distribuito tra tutti gli utenti.

Un’ultima novità che potrebbe arrivare a breve, ma che ancora non è stata ufficialmente annunciata dall’azienda, riguarda la possibilità per OpenAI di creare dei propri chip per l’intelligenza artificiale.

Alcune informazioni sono già state confermate, altre sono ancora voci di corridoio. Ciò che è sicuro è che gli aggiornamenti per ChatGPT sono sempre una novità attesissima. Tutti gli utenti del mondo della tecnologia e in particolare di quello dell’intelligenza artificiale non vedono l’ora di scoprire quali novità sono in serbo per loro.