La prossima generazione di smartphone pieghevoli realizzata da Samsung arriverà nell’estate del 2024. Ci aspettiamo il debutto dei Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 che prenderanno il posto dell’attuale generazione.

Sebbene possa sembrare presto per parlare dei nuovi foldable Coreani, le indiscrezioni a riguardo stanno già iniziando a comparire in rete. In particolare, il team di Studimo.lt in collaborazione con David di @xleaks7 ha svelato quello che sembra un brevetto legato proprio ai nuovi pieghevoli.

Il Galaxy Z Fold6 sarà caratterizzato dalla presenza di uno slot integrato pensato per ospitare la S Pen di nuova generazione. Si tratta di una scelta interessante che migliorerà le interazioni per gli utenti, potendo contare su un accessorio certamente utile per i display più ampi.

Samsung rivoluzionerà le funzionalità di Galaxy Z Fold6 permettendo agli utenti riporre la S Pen direttamente nel foldable

Inoltre, il cambiamento migliorerà l’usabilità rispetto alla precedente generazione. Infatti, ci possessori di Samsung Galaxy Z Fold 5 hanno dovuto acquistare una cover apposita per ospitare la S Pen in quanto non era prevista l’integrazione nella scocca del foldable.

Samsung potrebbe aver ascoltato il feedback degli utenti ed è corsa ai ripari cercando di non commettere nuovamente lo stesso errore. Stando al brevetto depositato dal produttore coreano, la S Pen potrà essere fissata all’esterno del Galaxy Z Fold6, sia sulla copertura posteriore che sul lato dello smartphone.

Il supporto magnetico renderà la presa salda senza compromettere il design generale. In questo modo, l’esperienza utente migliorerà nettamente considerando che la S Pen sarà sempre a portata di mano e sarà possibile utilizzarla al volo. Il vantaggio di collegarla al device ridurrà il rischio di perderla.