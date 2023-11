Ad oggi, chiunque conosce Google Maps, ovvero l’applicazione dell’omonima azienda usata come principale navigatore satellitare presente on-line. Ogni qualvolta si vuole raggiungere una destinazione di cui non si conosce perfettamente la strada, basta infatti digitare il nome nell’ apposito campo di ricerca dell’ app. Da qui basterà seguire tutte le indicazioni che vengono mostrate sul display e comunicate dall’assistente vocale.

Google Maps funziona grazie ad appositi satelliti che fotografano i vari luoghi che diventano di conseguenza visibili perfettamente sull’applicazione.

Quindi, in poche parole è possibile inserire l’indirizzo di casa di qualsiasi persona, e vedere direttamente la foto dell’abitazione sull’app.

Ma cosa succede se una persona non vuole che le foto della sua casa vengano mostrate on-line?

La questione è stata tirata in ballo nel momento in cui alcuni utenti hanno cercato sull’omonima piattaforma l’abitazione di Tim Cook, amministratore delegato di Apple. Infatti una volta digitato l’indirizzo su Google Maps, la foto della casa risultava pixellata e assolutamente irriconoscibile.

Google Maps: Ecco cosa fare

Se non vuoi che la tua casa sia mostrata dai satelliti di Google Maps, sappi che anche tu puoi fare come Tim Cook e fare in modo che essa venga oscurata.

Per nascondere la tua abitazione è necessario fare questa effettiva richiesta ai fornitori di foto. Ovviamente ciò richiede una serie di procedure burocratiche che, a differenza di quanto possa sembrare, non sono nulla di complicato.

Per chiedere che la tua abitazione venga nascosta, basta cliccare sulla sua foto che viene mostrata nel momento della ricerca su Google Maps e selezionare la voce “Segnala un Problema”. Da qui, vi verrà chiesto di compilare un apposito modulo con tutte le informazioni e le motivazioni della segnalazione, che poi dovrete semplicemente inviare premendo il tasto Invio.

È importante ovviamente che tutti i dati riportati siano reali, compresa l’email, in modo che la situazione possa essere affrontata con maggiore rapidità.

Lo stesso procedimento può essere utilizzato anche se si intende oscurare la targa di una macchina o il proprio volto. Insomma Google ha davvero a cuore la sicurezza e la tutela della privacy dei suoi utenti.

In questo modo, in pochissimi e semplici passaggi qualsiasi tua traccia sull’app sarà rimossa.