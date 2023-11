L’AGM è uno dei nomi più importanti nel settore degli smartphone rugged, ovvero dei dispositivi ultra resistenti. L’azienda ha recentemente annunciato l’arrivo del AGM H6: grandi prestazioni, protezione eccelsa e le medesime caratteristiche che accomunano tutti gli smartphone standard. Non possiede nulla in meno agli altri. Se si è amanti dello sport, delle lunghe gite in bici o se si è tremendamente goffi, questo dispositivo vi vi donerà una totale tranquillità. Sarà molto dura riuscire a scalfirlo, non come alcuni dispositivi che ad un tocco si graffiano.

L’azienda

L’AGM è un’azienda specializzata nella creazione e sviluppo di dispositivi mobili resistenti per gli amanti delle attività all’aria aperta, permettendo loro di superare ogni sfida quotidiana con serenità, sicurezza e fiducia.

Nel lontano 2008, un team di tecnologici ha individuato l’occasione perfetta puntando sull’innovazione e creando una rivoluzione nel settore. A dieci anni di distanza, sono riusciti nell’intento di arricchire la vita dei consumatori grazie al design innovativo e alla qualità dei prodotti. Lo sviluppo dei progetti ha avuto come obiettivo il cercare di equilibrare perfettamente svago e professionalità, in qualsiasi ambiente.

Packaging e Design AGM H6

Il packaging dimostra sin da subito una grande attenzione per i dettagli con una scatola avente un cartone ondulato e i lati ben incollati. Al suo interno vi è: la pellicola protettiva, un cavo USB Type-C, il caricabatterie da 5V2S, la batteria, una custodia in pelle, il manuale di utilizzo per l’utente e ovviamente il dispositivo.

Il design è davvero sorprendente in confronto ai dispositivi appartenenti alla categoria. Non sembra affatto uno smartphone rugged grazie anche all’eleganza della sua scocca realizzata in grigio con strisce diagonali che vanno a dare un carattere in più oltre che dimostrare una certa personalità e un piccolo logo sul lato posteriore. Unico tocco di colore è dato dal tastino laterale il cui colore oscilla tra il giallo ocra e l’arancione.

Solitamente i dispositivi rugged sono un qualcosa considerato di nicchia a causa delle dimensioni che molti utenti ritengono inaccettabili. È proprio qui che L’AGM Mobile concentra i propri sforzi. A differenza della maggior parte degli smartphone della categoria, che di solito hanno degli spazi tra il telaio e lo schermo, che può causare anche l’infiltrazione dei liquidi, l‘AGM H6 è stato costruito per non avere aree vuote e per donare all’utente una durabilità senza precedenti. Il display IPS HD+ è uno schermo touch da 6,56 pollici con una risoluzione da 720 X 1621 pixel con proporzioni 20:9.

Lo schermo standard possiede inoltre uno spessore di 10,75 mm ed un peso di 240 g. In confronto ai device tradizionali, nonostante sia uno smartphone rugged, la differenza di peso è di soli 50 g. Inoltre, è da considerare che anche rispetto agli altri device presenti sul medesimo mercato questo ha una pesantezza molto diversa. Di solito essi hanno mediamente un peso di 330g e uno spessore di ben 16,74 mm. Le dimensioni complessive sono di 171.9 x 79.6 x 10.75.

Indicatori di resistenza AGM H6

Gli sviluppatori hanno lavorato in modo che fosse molto robusto, anche di più rispetto ai modelli precedenti. Ciò che infatti rende questo modello davvero unico è il livello di protezione. L’AGM H6 presenta differenti certificati che ne vanno ad attestare la totale validità, parliamo dell’ IP69K, dell’IP68 e anche del MIL-STD-810H. La struttura è stata ideata per resistere accadute anche ad un’altezza di 180 cm, superando i competitor che invece stabilizzano l’altezza massima a 150 cm.

Lo smartphone è impermeabile ed antipolvere e si adatta perfettamente alle escursioni anche più coraggiose. Come detto nel paragrafo precedente, anche il restyling dello schermo, senza alcun spazio, contribuisce nel dare al dispositivo una capacità di resistenza maggiore. Per far sì che regga al meglio gli urti sono stati realizzati appositamente degli angoli capaci di assorbire l’impatto e non far danneggiare per nulla lo schermo o la scocca dell’AGM H6. In questo modo anche da un’altezza elevata, questo riuscirà a rimbalzare. Tutti i connettori, infine, sono stati sigillati in modo da proteggerli dai detriti e dall’acqua, mantenendo intatte le componenti al suo interno.

Funzionalità complessive

Tra le caratteristiche degne di nota vi è il modulo NFC che consente di effettuare dei pagamenti senza dover mettere in mano ai contanti. C’è poi uno scanner posizionato lateralmente che permette l’individuazione delle impronte digitali per un accesso più sicuro al dispositivo. Su uno dei lati è anche posizionato un jack audio standard che permette l’ascolto della musica ovunque si vada anche con le solite cuffie con il cavo. Il dispositivo presenta anche un LED di segnalazione per le notifiche, utile al buio.

L’AGM H6, nonostante le novità inserite, non riesce ancora a supportare la rete 5G, che potrebbe destare preoccupazioni per alcuni utenti. Tuttavia, è da considerare che questa tipologia di rete non è ancora disponibile in tutto il territorio, mentre il 4G è perfettamente fruibile ovunque.

Il dispositivo è dotato di una memoria RAM integrata da 8 GB e da altri 8 GB attivabili grazie al miglioramento del software. Un altro pulsante posto lateralmente e personalizzabile è invece utile per connettersi alla propria app preferita grazie al doppio clic. In base alla propria scelta, basterà toccarlo per avere un controllo istantaneo richiedente alcuno sforzo.

L’AGM H6, a livello di sicurezza, comprende due tipologie di sblocco: quello professionale e quello Long Press. Si può scegliere poi tra il riconoscimento facciale o l’utilizzo dell’impronta digitale come molti dei cellulari presenti sul mercato moderno. Oltre a queste fantastiche caratteristiche esso supporta diversi sensori come quello di luce, di distanza, di geomagnetismo e di accelerazione gravitazionale.

Fotocamera dell’AGM H6

L’AGM H6 possiede un set fotografico piuttosto standard. Ha una fotocamera frontale da 8 megapixel, che permette la realizzazione di selfie molto professionali, mentre quella posteriore doppia da 50 megapixel e da 2 megapixel utile per le foto macro. I sensori fotografici in uso sono un Samsung 4H7 e un Samsung JN1+GC02M1. Il processore invece è un Isoscel JN1, Molto famoso nel settore per la sua affidabilità. Il flash in dotazione invece permette all’utente di scattare delle foto nitide e dai colori brillanti tramite il supporto 1A*2PCS.

Audio e suono

Per quanto riguarda invece l’audio e il suono, esso è dotato da un microfono principale ha il silicio SMD e un amplificatore audio posizionato all’esterno di tipologia PA/OCA. L’autoparlante invece è un 1217 half-box. Il formato Jack permette l’inserimento di cuffie che abbiano un adattatore grande 3,5 mm.

Connettività e GPS smartphone

Quello che sorprende ancora è la diversificazione della connettività grazie all’inserimento del protocollo WLAN che permette di supportare le reti wireless fino ad una potenza di 2,4 GHz. Per quanto riguarda il Bluetooth, a dimostrazione del fatto che è un dispositivo che si eguaglia alle ultime generazioni, riesce completamente a reggere il Bluetooth V5.0.

Altre specifiche Hardware AGM H6

Scopriamo ora gli altri dettagli dello smartphone rugged, così da avere una visione a 360° del dispositivo.

Memoria e Archivizione

L’obiettivo del team AGM questa volta è stato quello di raddoppiare lo spazio al fine di aumentare anche il divertimento. La ROM è infatti di 256 GB, il doppio in confronto all’H5, il modello precedente. Si potranno salvare video e foto, scaricare qualsiasi applicazione senza alcuno sforzo o paura che questa possa finire. La RAM è come anticipato di 16 GB.

L’AGM H6 riesce ad essere totalmente performante anche sotto stress. La capacità totale e quindi di 256 GB Uniti a 8 GB/UMCP con un’archiviazione estesa che può raggiungere i 518 GB. Questo è anche possibile grazie all’inserimento di tre slot per le schede.

CPU interno dello smartphone

Al suo interno troviamo la CPU octa-core da 12nm che riesce a donare all’AGM H6 prestazioni efficienti in termini energetici, una grande affidabilità e costanza nell’utilizzo per tutta la giornata.

Software e personalizzazione

A livello menu troviamo una grafica dettagliata, tipica dei sistemi Android. Non ci sono novità particolari o costruite appositamente. C’è la sezione delle impostazioni, così come quella dove solitamente si leggono tutte le caratteristiche del dispositivo. Oltre alle solite cose come sfondo, suoneria ecc, qui anche il tastino giallo laterale è personalizzabile in base a come lo si vuol utilizzare.

Sistema operativo dello smartphone

Il sistema operativo è Android 13 ed è privo delle solite applicazioni superflue. In questo caso la parola d’ordine è stata pulizia e classicità. Se altre società spingono nel creare sempre più extra disponibili sugli smartphone, qui Parliamo di un Android puro, senza fronzoli e senza brutte sorprese.

Autonomia

L’AGM H6 è uno smartphone dotato di una batteria molto robusta in linea con il tema rugged che detta le regole di tutto il dispositivo. Essa ha una potenza di 4900 mAh ed è stata progettata per durare molto a lungo. Con una carica riesce a resistere parecchie ore e senza sforzo, anche quando viene molto utilizzato. Le stime dimostrano infatti che può riprodurre video per 7 ore e mezzo, ci si può navigare online per circa 7 ore e anche ascoltare la musica per quasi 23 ore.

Prezzo dell’AGM H6

L’AGM H6 può essere acquistato in PREVENDITA sul sito ufficiale a 269 euro, un prezzo davvero ottimo in confronto a tutte le fantastiche prestazioni. Al momento non ci sono altri rivenditori ufficiali come Amazon. Se lo cercate sul web nella SERP (la prima pagina di ricerca) vi comparirà sicuramente Aliexpress, ma è meglio non fidarsi.

Pro e contro

Non possiamo non citare la fantastica resistenza dell’AGM H6, se possedete le mani di pasta frolla o lo fate cadere in luoghi non sicuri a causa del vostro impiego, è il cellulare che fa per voi. Altro fattore che mette un grandissimo punto a favore è dato dal design, non solo per la scocca particolare ed elegante che differisce da qualsiasi altro rugged, ma anche per le dimensioni e il peso. Pochi dispositivi della gamma riescono ad essere infilati nelle tasche, ve lo assicuriamo.

La fotocamera poi, non ha molto da invidiare agli smartphone più noti grazie al flash e la lente principale da 50 MP. La batteria è stata ideata per durare giorni interi, cosa che se messa a confronto con i dispositivi come il Samsung Galaxy S Flip è una manna dal cielo. Unica pecca negativa è data dal fatto che, nonostante gli sforzi, non sia ancora in grado di supportare la rete 5G.

Conclusioni: perché ordinare il vostro AGM H6

Innanzitutto per il prezzo, sappiamo che vi potrebbe interessare. In base alle caratteristiche in dotazione è più che eccezionale. La resistenza, lo ripetiamo, può essere il motivo centrale che potrebbe farvelo acquistare definitivamente.

Lo abbiamo già detto: non è solo uno smartphone per operai. Anche se avete dei bambini piccoli potrebbe essere perfetto, almeno non dovrete acquistarne uno ogni mese! Il design poi è comunque molto leggero ed elegante, non ha quell’aspetto imponente che ad alcuni non potrebbe piacere. Per tirare le somme: pensateci bene e se volete acquistarlo vi basterà: selezionare proprio qui.