Google Maps è sicuramente una delle invenzioni migliori del nostro secolo. Non esiste persona al mondo che non ne abbia usufruito almeno una volta nella vita, anche per raggiungere brevi distanze.

Ebbene, sappiate che proprio di recente, anche il gigante di Mountain View ha deciso di accogliere le innumerevoli potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare le sue funzioni e l’esperienza d’uso dell’utente.

L’app di navigazione ha infatti introdotto una funzionalità completamente nuova, stiamo parlando della “Immersive View”.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta e perché è così importante.

La rivoluzione di Google Maps: un’esperienza unica ed immersiva

Con Immersive View, Google Maps rivoluziona completamente il suo stile, garantendo un’esperienza non solo migliore, ma anche molto più affidabile e realistica.

Ecco le principali novità introdotte dall’app:

Grazie agli algoritmi dell’intelligenza artificiale, Google Maps è ora in grado di realizzare modelli 3D delle città.

Si tratta di una funzione in grado di fornire un’esperienza molto più realistica ed immersiva. Le città vengono infatti mostrate in diversi momenti della giornata. Dando informazioni dettagliate non solo sulle condizioni meteorologiche ma anche sulle condizioni del traffico, tutto in tempo reale.

Questa particolare funzione tuttavia, per il momento, è attiva solo per le città di Firenze e Venezia . Ma presto includerà tutte le altre città d’Italia;

Insomma presto assisteremo ad una vera e propria rivoluzione di una delle app già più amate dagli utenti. In più tale aggiornamento sarà presto disponibile per tutti i dispositivi, sia iOS sia Android !