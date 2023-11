Se state cercando un’ottima striscia LED ad un prezzo molto conveniente, possiamo aiutarvi noi.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo una striscia LED marca Lphianx ad un prezzo scontato del 50%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Striscia LED scontata del 50% su Amazon

Migliora il tuo arredamento interno con questa striscia al neon 3M con effetti RGB mozzafiato. Grazie ai chip IC integrati, questa striscia LED intelligente può visualizzare più colori contemporaneamente, offrendo uno spettacolo abbagliante di tonalità ed effetti vibranti, inclusa la possibilità di passare alla luce bianca pura per un’illuminazione perfetta.

Con 3 metri di illuminazione a corda al neon a tua disposizione, la tua immaginazione non conosce limiti. Crea un look unico su misura per il tuo stile, rendendolo perfetto per decorare sale da gioco e spazi per bambini. Inoltre, è impermeabile IP68, garantendo durata e flessibilità nelle scelte di progettazione. Trasforma la tua esperienza di gioco con questa corda luminosa al neon che si sincronizza con la musica. Il microfono integrato rileva la tua musica e genera effetti in tempo reale per un emozionante intrattenimento domestico.

Con 10 modalità scena preimpostate e 4 modalità musica, oltre alla possibilità di personalizzare le tue modalità scena neon, non rimarrai mai a corto di opzioni. Prendi il comando con facilità utilizzando il controller incluso o utilizza semplicemente i comandi vocali tramite Alexa, Assistente Google o l’app Tuya. Come detto precedentemente, è scontata del 50%, passando da 29.99 euro a soli 15 euro. Seguite questo link per maggiori dettagli a riguardo.