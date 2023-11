Il mondo del digitale terrestre, nonostante quello che si pensa, è in realtà ancora molto attivo in Italia. E quando parliamo di digitale terrestre una delle questioni che emerge maggiormente è quella del calcolo degli ascolti Auditel sulla base dei meter. Questi infatti sono ancora diffusi, ma sta emergendo una novità importante nel settore che potrebbe presto cambiare le cose.

Sulla pagina Metodologia, sul sito web ufficiale di Auditel, è possibile leggere che con l’uso di SuperPanel, formato da circa 16.100 famiglie residenti in Italia, un unicum a livello internazionale, Auditel è in grado di monitorare la TV e tutti i relativi cambiamenti del Paese. Ciò che attira l’attenzione è il riferimento ad un certo numero di famiglie. Perché è presente? La risposta è semplice, perché i dati non vengono calcolati per tutti, ma si usa solo una quota di individui per una vasta indagine di tipo sociale.

Infatti, è la stessa azienda ad affermare che tutta la tecnologia usata da Auditel per misurare ogni giorno, 24 ore su 24, tutti gli ascolti televisivi, compresi di contenuti editoriali e persino le pubblicità, si basa su una grande indagine sociale realizzata “osservato” le case di circa 20mila famiglie.

Auditel: l’uso dei meter e non solo

Nel dettaglio, dunque, per effettuare la raccolta di questi dati viene selezionato un campione di italiani, con l’intendo di rappresentare al meglio il contesto generale del nostro Paese. Ed è proprio questo campione selezionato che rappresenta il già citato SuperPanel Auditel. Questo risulta composto da un totale di 41.000 mila persone ed è costantemente in aggiornamento.

È a questo punto che entrano in gioco i meter. Ma cosa sono? Questi sono dispositivi elettronici in grado di individuare il canale sintonizzato sui televisori delle famiglie che fanno parte del campione. Ma come sappiamo ormai la televisione non si basa più esclusivamente sul sistema del digitale terrestre. A tal proposito Auditel ha introdotto dal 2018 un’interessante novità.

Il sistema in questione si chiama “sistema di rilevazione censuaria”. Questo permette ad Auditel di rilevare gli ascolti anche da app, browser, Smart TV, tablet e console. Il funzionamento di questo sistema viene spiegato nel dettaglio in un documento Word che è possibile trovare sul sito ufficiale Auditel. In questo documento viene specificato che il sistema prevede la rilevazione di contenuti editoriali, così come anche quelli pubblicitari di cinque operatori che hanno aderito al sistema. Questi rappresentano circa l’86% degli ascolti televisivi attuali. Gli operatori in questione sono RAI, Sky, Mediaset, Discovery e La7. Questo in parte preclude la rilevazione di dati relativi ad altri operatori. Ma c’è da tener conto che sono questi citati i principali editori che detengono la fetta maggioritaria degli ascolti TV in Italia.

Una volta che sono state effettuate tutte le rilevazioni gli ascolti “classici” ovvero quelli ottenuti grazie all’uso dei meter, e quelli “nuovi” ottenuti con il sistema di rilevazione censuaria, vengono sommato. Ed è la somma di questi due dati che dà vita alla Total Audience.