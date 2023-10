GTA 6, la GRANDE novità potrebbe riguardare la mappa

Il mondo dei videogiochi è sempre in aggiornamento, con costanti notizie che arrivano sul web per gli amanti di tale ambito. Dopo aver visto grandi novità durante gli ultimi anni, sembra che qualcuno sia ancora legato al ricordo di un gioco in particolare che è GTA.

Sono ormai diversi mesi che si parla insistentemente del futuro di Grand Theft Auto, uno dei giochi più amati di sempre che potrebbe arrivare finalmente alla sua sesta edizione. Durante gli ultimi giorni si è ascoltata molto la parola da parte di Tony Gowland, il quale lavorò a Libery City Stories, versione di GTA molto famosa. Ci sarebbero dichiarazioni importanti che avrebbero fatto sussultare il mondo mondo degli appassionati in attesa del prossimo sesto capitolo da anni.

GTA 6, cambiamenti sulla mappa in arrivo: ecco i dettagli

Durante le ultime ore sono arrivate grandi novità. Gowland ha espresso il suo desiderio riguardo all’evoluzione del gioco, affermando che personalmente spera in una crescita delle dimensioni del mondo di gioco. Secondo lui, una mappa più piccola ma densamente popolata potrebbe riportare quella sensazione di esplorazione memorabile che è stata apprezzata nel gioco originale.

L’obiettivo principale dovrebbe essere quindi quello di andare controtendenza con quello che è il mercato, invece di continuare ad aumentare le dimensioni della mappa. Si dovrebbero dunque limitare i chilometri quadrati, puntando ad una densità maggiore. Questo comporterà sfide tecniche di maggior livello.

Continuano intanto ad arrivare delle indiscrezioni che Gowland ha definito incompiute e molto approssimative. Bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per sapere qualcosa di più rilevante.