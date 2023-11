Nelle ultime ore è stata diffusa una nuova lista contenente i nomi di alcune applicazioni Android che sono particolarmente dannose per i nostri dispositivi perché contengono virus. Le app in questione sono presenti sul Play Store di Android e vantano circa 2 milioni di download da parte degli ignori utenti. Installare sul proprio smartphone queste applicazioni può essere particolarmente pericoloso. Questo perché all’interno delle app sono celati degli adware che inseriscono all’interno dei nostri dispositivi annunci pubblicitari.

Gli analisti del gruppo Doctor Web hanno evidenziato, nel loro rapporto mensile, che la pericolosità di queste app risiede nella presenza al loro interno di alcuni Trojan che sono legati ad alcune famiglie di malware. Tra queste troviamo “Joker”, “HiddenAds” e “FakeApp”. Vediamo insieme quali sono queste app coinvolte.

Le app Android che contengono virus

Scopriamo quali sono le app, presenti nella lista diffusa in queste ore, contengono al loro interno l’adware “HidddenAds”. Queste sono particolarmente popolari e si celano dietro app giochi:

Rainbow Stretch con 50,000 downloads;

con 50,000 downloads; Super Skibydi Killer con 1,000,000 downloads;

con 1,000,000 downloads; Agent Shooter con 500,000 downloads;

con 500,000 downloads; Rubber Punch 3D con 500,000 downloads.

Sempre all’interno del rapporto pubblicato da Doctor Web viene spiegato come funzionano queste app. Queste, una volta installate sui nostri dispositivi creano uno spazio vuoto all’interno della lock screen. Inoltre, vengono costantemente eseguite in background. In questo modo, sfruttando anche il browser installato sul dispositivo in questione, iniziano a mostrare annunci pubblicitari continui ogni volta che si cerca di generare entrate.

Ci sono poi anche altre app che presentano un analogo funzionamento e sono da disinstallare immediatamente:

Cowboy’s Frontier (Precipice Game Studios) con 10,000 downloads;

con 10,000 downloads; Eternal Maze (Yana Pospyelova) con 50,000 downloads;

con 50,000 downloads; Fire Fruits (Sandr Sevill) con 10,000 downloads;

con 10,000 downloads; Jungle Jewels (Vaibhav Wable) con 10,000 downloads;

con 10,000 downloads; Stellar Secrets (Pepperstocks) con 10,000 downloads;

con 10,000 downloads; Enchanted Elixir (Acomadyi) con 10,000 downloads.

Infine, troviamo le applicazioni che sono legate alla famiglia dei malware di tipo “Joker”. Una volta installate queste app iscrivono gli utenti a servizi a pagamento senza che questi se ne rendano conto. Le app sono: Love Emoji Messenger (Korsinka Vimoipan) con 50,000 downloads; e Beauty Wallpaper HD (fm0989184) con 1,000 downloads.

Se avete una di queste app installate sui vostri dispositivi vi invitiamo a disinstallarle immediatamente per salvaguardare la sicurezza dei vostri dispositivi. In generale il consiglio è quello di fare sempre attenzione alle app che si installano e di procedere con cautela ed effettuando i dovuti controlli anche quando si procede dagli Store ufficiali.