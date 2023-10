Il produttore cinese tech Xiaomi ha presentato la settimana scorsa la nuova serie di smartphone top di gamma Xiaomi 14. Oltre a questi device, però, l’azienda sta già progettando l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia entry-level. Si tratta del prossimo Xiaomi Redmi 13C e quest’ultimo ha da poco ricevuto l’importante certificazione BIS.

Xiaomi Redmi 13C sta per arrivare, ecco la certificazione dell’ente BIS

Nel corso delle ultime ore il prossimo entry-level Xiaomi Redmi 13C ha ricevuto l’importante certificazione dell’ente indiano BIS. In particolare, lo smartphone è al momento noto con il numero di modello 23124RN87I. Sappiamo che questo device sarà distribuito in due versioni, una con supporto alle reti 4G e una con supporto alle reti 5G.

La certificazione appena emersa in rete non ha rivelato ulteriori informazioni, se non che il suo debutto sul mercato non è poi così lontano. Durante le scorse settimane, però, erano già emersi alcuni rumors e indiscrezioni. Stando a questi ultimi, il prossimo entry-level Xiaomi Redmi 13C avrà sul fronte un ampio display con una diagonale da 6.74 pollici e non dovrebbe mancare una elevata frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Sul retro, troveremo il comparto fotografico che sarà costituito da un sensore fotografico principale da 50 MP. La batteria dovrebbe avere una capienza di 5000 mah e dovrebbe essere possibile ricaricarla tramite porta USB Type C con supporto alla ricarica rapida da 18W. Tra le altre caratteristiche, non dovrebbe mancare nemmeno il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, trattandosi di un dispositivo di fascia medio-bassa.