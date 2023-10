Con un aspetto elegante e raffinato, questo kit offre una soluzione unica per non preoccuparsi di nulla quando non siete in casa.

Attualmente la piattaforma Amazon lo sta proponendo anche ad un prezzo molto interessante, scontato del 13%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ezviz Kit Sensori Wireless 4 pezzi scontati su Amazon

Potete impostare i sensori in base a un orario, oppure attivare o disattivare manualmente l’intero sistema ogni volta che sei lontano da casa. Il gateway A3 funge da hub centrale di connettività, può connettersi con fino a 64 dispositivi EZVIZ per creare un sistema di sicurezza completo e intelligente. È possibile gestire, armare e ricevere avvisi da tutti i sensori collegati tramite l’App EZVIZ, con una connessione fino a 64 dispositivi e 20 suonerie diverse da scegliere.

Utilizzando la tecnologia a infrarossi passivi, il sensore T1C può percepire movimenti umani all’interno del raggio di rilevamento. Installa il sensore ovunque ti serva protezione e ruotalo liberamente a 360 gradi per ottenere l’angolo di rilevamento migliore. Sensore porta T2C ti permette di lasciare casa in assoluta tranquillità.

Quando il corpo principale del rilevatore è separato dal magnete, verrà attivato un promemoria di apertura della porta e una notifica verrà inviata all’APP. Puoi impostare l’intervallo di tempo di avviso di 1 minuto, 2 minuti o 5 minuti. Pulsante multifunzione 2 in 1. T3C supporta 2 modalità di lavoro che possono essere commutate tramite l’APP EZVIZ per selezionare la funzione più adatta all’ambiente domestico: inserimento e disinserimento dell’allarme o chiamata di emergenza. Il tutto per 147.93 euro invece di 169.90 euro seguendo questo link.