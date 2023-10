Ferrero Prestige non è solo un calendario dell’avvento, ma un vero e proprio marchio di qualità, la certezza di avere tra le mani i migliori cioccolatini del brand, tutti raccolti in una confezione a forma di villaggio di Natale, perfetta come regalo per amici e parenti, ma anche per avvicinarsi al miglior modo al periodo per molti più bello dell’anno.

All’interno del calendario dell’avvento si trovano 25 specialità assortite a marchio Ferrero, di per sè avrete a disposizione cioccolatini Kinder, Ferrero Rocher, Mon Chéri, Raffaello o anche Ferrero Kusschen, in una confezione ben organizzata e studiata che dovrebbe portare ad un peso (di cioccolato disponibile) di circa 250 grammi.

Ferrero Prestige, festeggiate il Natale nel migliore dei modi

Ciò che convince maggiormente non è l’incredibile qualità dei cioccolatini inclusi direttamente in confezione, bensì la possibilità di approfittarne a prezzi fortemente scontati: oggi l’acquisto del prodotto discusso nel nostro articolo richiede un esborso complessivo di soli 12,99 euro, contro i 31,80 euro di listino (risparmio del 59%).

Le dimensioni sono comunque più che allineate con le aspettative, infatti l’incartamento raggiunge 7,2 x 28 x 32 centimetri, con un peso che generalmente si aggira attorno ai 276 grammi complessivi (quindi comprensivi di cioccolato e di scatola). Se interessati ad altre tipologie di calendari dell’avvento, sempre su Amazon potrete acquistare il set dedicato interamente ai Ferrero Rocher, con tutte le declinazioni, oppure la Ferrero Collection, con altre varianti altrettanto uniche nel loro genere. Il prezzo a disposizione degli utenti è fortemente scontato rispetto a quanto siamo solitamente abituati a vedere, ciò porta con sè l’occasione da non lasciarsi sfuggire.