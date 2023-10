I giorni che ci avvicinano ad Halloween sono ricchi di grandi iniziative nel campo della telefonia mobile. Tra i tanti operatori attivi in Italia TIM vuole avere un ruolo di grande protagonista: il provider per queste ultime ore del mese di ottobre mette a disposizione di tutti i suoi clienti tariffe molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

TIM, le grandi tariffe per i giorni di Halloween Una prima iniziativa da tenere in considerazione è la Gold Pro. Questa promozione prevede un pacchetto con chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica e ben 70 Giga per la connessione di rete, anche con la velocità del 5G. Il prezzo per il rinnovo di questa promozione sarà pari a soli 7,99 euro ogni trenta giorni. In vista di Halloween, oltre ai vantaggi della Gold Pro, gli utenti potranno anche scegliere una seconda ricaricabile, ossia la Steel Pro. I clienti che optano per questa tariffa si troveranno a pagare una quota mensile pari a soli 6,99 euro e riceveranno chiamate no limits verso numeri fissi e mobili più 60 Giga per la connessione di rete, sempre con l’ausilio del 5G.