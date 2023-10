Kinder approda ufficialmente su Amazon con una serie di prodotti molto scontati, che aprono indiscutibilmente le porte degli utenti verso il mondo cioccolatoso di uno dei brand più apprezzati dal pubblico nostrano, e non solo. Tra i prodotti che non devono assolutamente mancare nelle vostre abitazioni troviamo, dato il periodo corrente, il Kinder Chalettone, un calendario dell’avvento al cui interno si possono trovare 30 cioccolatini e snack assortiti dell’azienda.

Una confezione che può essere a tutti gli effetti una fantastica idea regalo per rendere felici i bambini e non solo, il calendario dell’avvento 2023 ha la classica forma della casa, con tanti piccoli sportellini da aprire, al cui interno trovare appunto le sorprese dedicate. Tra le varie soluzioni previste, è presente anche un videomessaggio speciale di Babbo Natale, perfetto per rendere felici i vostri bambini (e non solo).

Kinder su Amazon, il calendario dell’avvento è in super offerta

Con questa sorpresa renderete davvero felice la persona che riceverà l’omaggio, una idea regalo perfetta con 351 grammi di cioccolatini e snack da gustare sin da subito. Il suo prezzo di listino dovrebbe essere 38,99 euro, ma con la promozione attuale l’utente andrà a spendere solamente 14,99 euro per il suo acquisto (link inserito qui sotto nel banner).

Un’occasione più unica che rara che dovete assolutamente cogliere subito al volo se volete essere sicuri di spendere poco e godere di tutta la cioccolosità dei dolcetti di casa Kinder.