Iliad continua ad essere grande protagonista nel mondo della telefonia. Il provider francese anche in questa stagione autunnale mette a disposizione di tutti i suoi clienti una serie di tariffe molto vantaggiose per la telefonia mobile, con in primis la Giga 150. Al tempo stesso, però, tutti coloro che desiderano un ticket all inclusive potranno anche scegliere le iniziative legate alla telefonia fissa.

Iliad, la migliore promozione per la Fibra ottica e la telefonia fissa

Sul fronte della telefonia fissa, Iliad mette a disposizione di tutti i suoi clienti delle vantaggiose iniziative per la Fibra ottica. L’offerta più rappresentativa sotto questo punto di vista è la Iliad Box.

I clienti che scelgono la Iliad Box potranno ricevere connessione internet illimitata con le velocità migliori di navigazione, sino a 4 Gbps e con la tecnologia della FTTH. Al tempo stesso, gli abbonati potranno anche beneficiare di chiamate no limits verso tutti, senza scatto alla risposta sul suolo nazionale.

Il prezzo base del gestore francese per la sua Iliad Box è di soli 24,99 euro ogni mese, con gli utenti che dovranno aggiungere soltanto una quota una tantum dal valore di 29,99 euro per la sottoscrizione della rete.

Nella stagione autunnale però vi è una grande iniziativa sul fronte dei costi per tutti gli abbonati di Iliad che scelgono la Fibra ottica in unione ad una tariffa per la telefonia mobile. Al posto di un costo mensile pari a 24,99 euro, gli utenti i troveranno a pagare una quota di soli 19,99 euro al mese con prezzo bloccato e senza alcun pericolo di rimodulazioni future.