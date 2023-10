Le microSD rappresentano da sempre l’accessorio che gli utenti devono assolutamente acquistare per riuscire ad espandere la memoria dei propri dispositivi, senza spendere cifre folli. A testimonianza del concetto appena espresso troviamo oggi la SanDisk Extreme da 128GB a soli 15 euro su Amazon, capace di garantire un incredibile risparmio pari al 60% del prezzo di listino.

Le caratteristiche tecniche non cambiano rispetto ai precedenti articoli, parliamo quindi di una classica microSD, con incluso in confezione anche l’adattatore a SD, capace di raggiungere al massimo una velocità di lettura di 190MB/s, con prestazioni che si avvicinano a A2, UHS-I, class 10, U3 e V30. Da un punto di vista puramente estetico ha una doppia colorazione rossa/dorata, con dimensioni allineate con le aspettative.

MicroSD, quanto costa la versione da 128GB di SanDisk

La microSD di SanDisk è letteralmente in svendita su Amazon, oggi costa molto poco grazie ad uno sconto più unico che raro, infatti il listino di 39,13 euro viene letteralmente ribaltato dalla presenza della riduzione del 60%, che gli utenti potranno sfruttare pienamente per ottenere in cambio una spesa finale di 15,61 euro (aprite il banner sottostante per acquistare).

La piccola microSD, che ricordiamo ha capienza di 128GB, può essere tranquillamente utilizzata per registrazioni in 4K anche a 60fps, grazie alla velocità di scrittura di 90MB/s, più che adeguata per situazioni di questo tipo, meno per l’8K, per il quale si richiede un modello più performante.